Milatović: Tržište rada se oporavilo od recesije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržište rada u Crnoj Gori se oporavilo od recesije iz 2020. i premašilo broj zaposlenih iz 2019. godine, naveo je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Milatović je naveo da je, po zvaničnim podacima Monstata, prosječna neto zarada u januaru ove godine iznosila 686 EUR, što, kako je dodao, predstavlja rast od 29 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“Istovremeno, broj zaposlenih je iznosio 212.046, čime se tržište rada oporavilo od recesije iz 2020. i premašilo broj zaposlenih iz 2019. godine”, kazao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS