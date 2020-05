Korišćenje digitalnih kanala NLB banke i dalje je besplatno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korišćenje digitalnih kanala NLB banke besplatno je do 15. juna, u cilju doprinosa mjerama prevencije širenja koronavirusa i zaštite zdravlja zaposlenih i klijenata.

Iz banke je saopšteno da sve do 15. juna građani mogu da dobiju kredit bez naknade za obradu – ukoliko za kredit apliciraju putem web portala www.nlb.me ili Viber-a.

“Odgovor će dobiti za samo dva minuta, a ukoliko je kredit odobren, isplata se realizuje u roku od jednog sata od potpisivanja ugovora”, navodi se u saopštenju banke.

Građani će do polovine juna moći da besplatno obavljaju plaćanja putem mobilnog bankarstva NLB Klik i da besplatno podižu novac NLB Debitnim karticama sa bankomata svih banaka u Crnoj Gori.

„U proteklom periodu značajno je povećano korišćenja mobilnog bankarstva – broj klijenata koji koriste NLB mobilno bankarstvo povećan je 25 odsto“, rekli su iz NLB-a.

Za aktivaciju mobilnog bankarstva i druga pitanja i nedoumice, kao i do sad, klijenti mogu kontaktirati NLB Kontakt centar na 19888 ili [email protected], kojem se svakodnevno obrati između 800 i 1500 klijenata.

„Za vrijeme redovnog poslovanja konsultanti u Kontakt centru prime do 600 poziva dnevno a u periodu od 20. marta do kraja aprila, primljeno je više od 25 hiljada poziva“, dodaje se u saopštenju.

Pored konsultanata u Kontakt centru, profesionalno osoblje je na raspolaganju i u filijalama NLB banke, u kojima su preduzete sve neophodne mjere kako bi se klijentima i zaposlenima omogućio bezbjedan boravak i rad.

NLB filijale su otvorene radnim danima od osam do 16 sati, odnosno do 20 sati filijala u Podgorici na Bulevaru Ivana Crnojevića 171. Subota je radni dan za sve filijale od osam do 13 sati.

“Svakako, klijenti se savjetuju da i dalje koriste digitalne kanale banke, i sve novosti prate putem sajta www.nlb.me, društvenih mreža (Facebook, Instagram, Linked in, Viber), a ukoliko je posjeta filijali neodložna, mole se da se pridržavaju obaveznih mjera – nošenje maske, dezinfekcija ruku i držanje fizičke distance”, precizira se u saopštenju.

NLB banka prati smjernice Instituta za javno zdravlje i Vlade, poštuje donešene odluke i dnevno donosi mjere sa ciljem zaštite zdravlja zaposlenih i klijenata.