Đurović: Potrudićemo se da imamo što manje biznis barijera

Podgorica, (MINA) – Crna Gora planira da se razvija u dijelu poljoprivrede, zelene energije i infrastrukture, kazao je ministar ekonomije Goran Đurović dodajući da će se Vlada truditi da država ima što manje biznis barijera i da stvori ambijent za strane investitore.

On je sa ambasadorom Holandije Joostom Reintjesom razgovarao o unapređenju ekonomskih odnosa dvije države i podršci Holandije na evropskom putu Crne Gore.

Đurović je kazao da se usljed ratnih dešavanja u Ukrajini dodatno pojavila potreba i pokazala važnost pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

„Kao država potrudićemo se da uradimo sve što je do nas, a podrška Holandije nam je veoma značajna i u narednom periodu, kako bismo imali što manje prepreka na tom putu“, rekao je Đurović.

Đurović je, kako su kazali iz Ministarstva ekonomije, predočio Reintjesu aktivnosti resora koji vodi i kazao da su Crnoj Gori posebno značajni potencijalni investitori iz Holandije.

„I da što se tiče ekonomije, potrudićemo se da imamo što manje biznis barijera, da stvorimo ambijent za strane investitore, a da kada je u pitanju turizam fokus stavimo na održivi i zeleni turizam“, naveo je Đurović.

On je kazao da Crna Gora planira da se razvija i u dijelu poljoprivrede, zelene energije i infrastrukture, te da je mišljenja da imamo veliki potencijal za turizam kako na jugu tako i na sjeveru.

Đurpvić je istakao da će Crna Gora u narednom periodu poseban trud uložiti na pripremi projekata koje bi mogli da prezentuju potencijalnim investitorima.

Đurović je, kako se navodi, napomenuo i značajne pomake koji se dešavaju u dijelu vladavine prava, a koji će učiniti investiranje u Crnu Goru sigurnim.

Reintjes je čestitao Đuroviću stupanje na dužnost i poželio mu uspjeh u radu.

Istakao je da je vladavina prava jako značajna za pristupanje Crne Gore EU, i da je primjetan progres koji je država napravila u proteklom periodu.

Navodi se da je Reintjes upoznao Đurovića sa holandskim kompanijama koje su prisutne u Crnoj Gori i biznis forumom koji se organizuje sljedećeg mjeseca u Hagu, Holandiji a koji će okupiti sve ambasadore zapadnobalkanske šestorke.

Na sastanku je, kako se navodi, ocijenjeno da postoji veliki potencijal saradnje naročito u dijelu vodenog transporta i morskih linija, ali i saradnje između dvije nacionalne aviokompanije.

„Sagovornici su se saglasili i da je potrebna veća vidljivost Crne Gore kao turističke destinacije u Holandiji, i generalno u Zapadnoj Evropi“, kaže se u saopštenju.

