Prioritet obezbjeđenje zemljišta za proizvodnju kabaste hrane za farme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obezbjeđivanju dovoljnih količina zemljišta za obradu, sa ciljem da se na njemu proizvodi kabasta hrana za farme, biće jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom periodu, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković.

On je, tokom posjete gazdinstvima farmera i proizvođača mlijeka Aleksandra Kostića i Marka Dumnića u opštini Nikšić, rekao da bi to trebalo da obezbijedi što veću količinu kvalitetne kabaste hrane, naročito za područje Nikšića i Danilovgrada.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Joković sa poljoprivrednim proizvođačima razgovarao i o mogućnosti razvoja prerađivačkih kapaciteta i razvojnim projektima za unapređenje poljoprivrednog sektora u tom kraju.

Proizvođači su upoznali Jokovića sa dosadašnjim rezultatima i budućim planovima u proizvodnji, kao i sa problemima sa kojima se suočavaju u proizvodnji mlijeka.

Oni su se zahvalili na posjeti i zalaganjima Ministarstva, posebno u dijelu podrške proizvođačima u toku regionalne krize na tržištu stočne hrane i poljoprivrednih inputa.

Joković je kazao da uvijek želi da iz prve ruke čuje i nauči od poljoprivrednih proizvođača, kako bi se to primjenilo kroz propise i zajednički išlo u pravcu daljeg razvoja i podrške proizvođačima i cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

