Primjetno veće interesovanje za kreditima u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje građana i privrede za kreditima je u prvom kvartalu ove godine povećano, saopštio je direktor Sektora stanovništva u Erste banci, Relja Đurović, i dodao da je program Evropa sad jedan od uzroka koji je inicirao dodatnu tražnju klijenata.

Đurović je kazao da je Erste banka u prvom kvartalu ostvarila prilično dobre rezultate, što se prvenstveno bazira na povećanoj tražnji klijenata.

„Govoreći u brojkama, u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, imali smo rast od skoro 20 odsto u broju plasiranih kredita, dok je u samom iznosu taj procenat čak i znatno veći, preko 40 odsto“, rekao je Đurović agenciji Mina-business.

On je dodao da su brojke značajno veće i bolje i u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, prije nego što je proglašena pandemija.

„Stoga apsolutno možemo potvrditi da je prvi kvartal ove godine bio obilježen pojačanim interesovanjem klijenata. Neću reći da se to dešava samo u prvom kvartalu, bilo je toga i tokom prethodne godine, ali čini mi se da je intenzivnija tražnja klijenata nesporno primijećena i tokom prvog kvartala ove godine“, saopštio je Đurović.

Prema njegovim riječima, program Evropa sad i povećanje zarada na svim nivoima u različitim procentima je sigurno jedan od uzroka koji je inicirao dodatnu tražnju klijenata.

Đurović smatra da je taj program iz ugla klijenata otvorio nove prostore za sagledavanje sopstvenih finansija, budućeg plana potencijalnih investicija, rasterećenja ili refinansiranja obaveza, ili čak novih ulaganja.

„Čini mi se da smo u Erste banci u tom dijelu dali doprinos kroz proizvode koje smo posljednjih godinu prilagođavali potrebama klijenata“, poručio je Đurović.

On je istekao povećano interesovanje i tražnju klijenata za gotovinskim kreditima, uz osiguranje kredita, kojim je omogućeno da klijenti svoje obaveze mogu otplaćivati sa rokom otplate do deset godina.

„Tu je i gotovinski kredit sa hipotekom sa rokom otplate do 15 godina, gdje je banka, uz niz pratećih troškova koje je klijent inače imao, omogućila da klijenti na taj način relaksiraju svoje kućne budžete, jer je banka preuzela na sebe troškove obrade kredita, procjene, upisa založne izjave, notarskog zapisa za upis hipoteke i raznih taksi“, naveo je Đurović.

Slikovito rečeno, na jednom prosječnom kreditu u tom segmentu koji je na nivou od nekih 30 hiljada EUR, ušteda za klijenta može biti od 500 do 600 EUR.

Kada su u pitanju stambeni krediti, Đurović smatra da oni idu jednom stabilnom dinamikom, čak i nešto povećanom tražnjom, ne samo u Erste banci nego na cijelom tržištu.

On je rekao da je Erste banka u tom dijelu prilagođavala ponudu i krucijalne uslove koji prate stambene kredite, shodno zahtjevima klijenata.

„Posebno bih istakao jedan segment na koji smo u Erste banci ponosni, a on je posvećen mlađoj populaciji, gdje smo, kroz određene uslove, na lagani način željeli da u bazični svijet bankarstva i finansija uvedemo i našu najmlađu populaciju“, kazao je Đurović.

Predstavnici mlađe populacije su, kako je objasnio, uz nadzor roditelja ili staratelja dobili mogućnost da imaju otvoren račun u banci bez ikakvih troškova i naknada, kao i besplatnu debitnu karticu i SMS i vajber servis obavještavanja o prilivima i odlivima.

„Na taj način, pažljivije, već od samih početaka, mogu da upravljaju svojim finansijama“, dodao je Đurović.

Đurović je pomenuo i proizvod koji je Erste banka nedavno ponudila klijentima – karticu na rate popularno nazvanu Ratka.

„Kartica Ratka klijentima omogućava fleksibilan pristup svakom prodajnom mjestu, bez obzira da li na njemu postoji ugovor neophodan za trgovinu ili kupovinu na rate. Dakle, bilo gdje, na bilo kom prodajnom mjestu uz zemlji ili inostranstvu, klijent može sam upravljati svojim mjesečnim budućim obavezama, u odnosu na određenu trgovinu robe ili usluge koju je platio“, rekao je Đurović.

On smatra da su zbog svih tih specifičnosti za kratko vrijeme pobrali simpatije klijenata, jer se značajan broj njih opredijelio da u svom novčaniku ima i tu karticu na rate.

Na pitanje da li su uslovi kreditiranja u posljednje vrijeme pooštreni, Đurović procjenjuje da do toga nije došlo.

„Mogu se složiti sa kolegama i komentarima uz bankarskog sektora da uslovi kreditiranja i apliciranja za kredite, kao i neki prateći uslovi koji idu uz sve to, nijesu značajnije promijenjeni“, kazao je Đurović.

On je dodao da je pandemija uslovila mnogo veću pažnju i brigu i banaka i klijenata u takvim okolnostima, kao i da su klijenti pažljivije tražili prostor za neka potencijalna dodatna zaduživanja, nego kako su to do sada radili.

„Tako da ne bih rekao da su uslovi za kreditiranje značajnije promijenjeni ili pooštreni nego što su bili“, tvrdi Đurović.

On je saopštio da su se u Erste banci posebno posvetili očuvanju finansijskog zdravlja, što je i jedna od strateških odrednica Erste grupe kojoj pripadaju.

„Očuvanje zdravlja je bilo veoma aktuelno tokom 2020. i prošle godine, a priča o finansijskom zdravlju, kao bitnom segmentu svakog od nas, je nešto čemu smo u narednom periodu spremni da posvetimo posebnu pažnju. To činimo, i to je jedan dug put koji će biti i pred nama i klijentima, ali sasvim sigurno sa konačnim ishodom da svi budu svjesni svojih budućih obaveza i da ih na jedan kvalitetan način sagledavaju“, zaključio je Đurović.

