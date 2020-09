Prijave na OTP Start up partnerski program do 23. oktobra

Budimpešta, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – OTP grupa pozvala je sve zainteresovane start up kompanije se do 23. oktobra prijave na četvrti OTP Start up partnerski program.

OTP grupa prepoznaje izuzetnu vrijednost u saradnji sa inovativnim preduzećima što dokazuje činjenica da je tokom prethodnih godina razmatrala mogućnost rada sa skoro 900 start up kompanija, realizovala 30 pilot projekata i uspostavila saradnju sa 12 kompanija nakon njihove realizacije.

Kako se navodi u saopštenju Podgoričke banke, sve do 23. oktobra razvijene start up i scale up kompanije imaju priliku da se prijave za četvrti međunarodni Start up program grupe sa bilo koje lokacije.

„Uspješnu saradnju će podržati menadžeri iz oblasti bankarstva, mentori i renomirani specijalizovani partneri“, navodi se u saopštenju.

Program je, kako se dodaje, izvrstan način ubrzanog napretka za razvijene inovativne kompanije koje žele da testiraju primjenjivost svojih rješenja u bankarskom sektoru centralne i istočne Evrope.

„Da se prijave za program, naročito se ohrabruju kompanije kojima rukovode žene i start up kompanije sa rodno raznolikim osnivačkim timovima“, navodi se u saopštenju.

Iz banke su kazali da četvrti OTP Start up partnerski program predstavlja najopsežniji program inovacija grupe do sada, s obzirom da pored centrale grupe, sve njene strane podružnice takođe traže start up partnere koji će podržati njihove poslovne ciljeve.

„Stoga, prijavljene start up kompanije imaju priliku da realizuju pilot projekte u 12 zemalja centralne i istočne Evrope, od Slovenije do Rusije“, dodaje se u saopštenju.

Program je zasnovan na saradnji, s obzirom da će grupa bankarskih eksperata i mentora odabranim start up kompanijama pružati podršku od definisanja opsega pilot projekta sve do faktičkog uvođenja zajednički razvijenih rješenja.

Kompanije će biti u prilici da učestvuju na više događaja koji podržavaju međunarodno umrežavanje i mogu se predstaviti renomiranim nacionalnim i međunarodnim korporacijama, proširujući na taj način svoje mogućnosti razvoja poslovanja.

OTP Start up partnerski program traži razvijene start up kompanije i scale up kompanije u okviru sljedećih 5 + 1 kategorija.

To su napredna analitika podataka, korisničko iskustvo i servisiranje, interna efikasnost, inovacije proizvoda u poslovanju sa građanima i malim i srednjim preduzećima i privredom, kao i potpuno inovativna i nestandardna rješenja koja ne ulaze ni u jednu od ovih kategorija, ali se odnose na bankarski sektor.

Kompanije koje se prijave za Program učestvovaće u online postupku selekcije koji se sastoji od tri faze.

Nakon popunjavanja online prijave kandidati koji pokažu adekvatnu poslovnu sposobnost biće pozvani na online intervju i konačno, najbolji kandidati prisustvovaće online Danima selekcije u trajanju od dva dana koji će biti održani početkom decembra.

“Na tom događaju, predstavnici kompanija biće u prilici da pred bankarskim ekspertima dokažu relevantnost svojih rješenja. Tromjesečni pilot period, uz podršku razvoja poslovanja kroz mentorstvo, traje od marta do maja naredne godine, uglavnom putem online kanala“, navodi se u saopštenju.

Pilot period se završava Demo danom kada kompanije mogu uživo predstaviti rezultate pilot projekata kako menadžmentu grupe, tako i predstavnicima nekoliko mađarskih i međunarodnih korporativnih partnera i investitora.

Nakon toga, kompanije sa najperspektivnijim rezultatima pilot projekata biće uključene u šestomjesečnu fazu Programa u okviru koje mogu odmah započeti aktivnu implementaciju svog rješenja unutar grupe.

Više informacija o OTP Start up partnerskom programu mogu se naći na linku www.otpstartup.com.