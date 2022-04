Prepoznata pojava da jedan broj poslodavaca traži vraćanje dijela zarade na ruke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Primjena Evrope sad je uspješna, ali je prepoznata i pojava da jedan broj poslodavaca pritiska zaposlene da im dio isplaćene zarade vrate u gotovini na ruke, saopšteno je na okruglom stolu o saradnji nadležnih u implementaciji tog programa.

Na okruglom stolu, koji su organizovali Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Ministarstvo ekonomskog razvoja, usvojeni su zaključci kojim su se institucije nadležne za rješavanje tog problema obavezale da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti otkrivanju i sankcionisanju krivičnih djela protiv prava iz rada za koje je zaprijećena sankcija u vidu novčane ili kazne zatvora do tri godine.

Učesnici okruglog stola saglasni su da je u cilju stvaranja pretpostavki za efikasno otkrivanje krivičnih djela protiv prava iz rada potrebno dodatno osnažiti zaposlene da prijave nezakonito kršenje njihovih prava.

„U tom smislu neophodno je da Agencija za sprječavanje korupcije razmotri zakonske mehanizme koji bi dali mogućnost zaštite imuniteta zaposlenih koji prijave krivična djela protiv prava iz rada, a po potrebi i kroz status „zviždač““, navodi se u zajedničkom saopštenju USSCG i Ministarstva ekonomskog razvoja.

Navedeni zaključci biće dostavljeni Koordinacionom tijelu za implementaciju programa Evropa sad, kako bi preuzelo obavezu praćenja njihove realizacije.

Cilj okruglog stola na temu Saradnja nadležnih institucija u implementaciji programa Evropa sad sa aspekta zaštite prava zaposlenih bio je postizanje sadejstva nadležnih institucija sistema u podršci Inspekciji rada na razotkrivanju i sankcionisanju kršenja prava na zaradu koju zaposleni imaju u skladu sa programom.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija, odnosno uprava za inspekcijske poslove i policije, tužilaštva, sudstva i resornih ministarstava, kao i socijalnih partnera.

Okruglom stolu prisustvovao je i ministar ekonomskog razvoja i predsjednik Koordinacionog tijela za implementaciju programa Evropa sad, Jakov Milatović.

