Predlog DF-a primjer površnosti i političke demagogije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog mjera podrške građanima usljed epidemije koronavirusa, koji je predložio Demokratski front (DF), predstavlja primjer površnosti, a možda i političke demagogije, dok Vladin paket podrške omogućava efikasniji oporavak privrede, saopštio je premijer Duško Marković.

On je kazao da mjere koje je predložio DF-a ne obezbjeđuju gotovo ništa, dok su Vladine definisane tako da obezbijede potreban nivo podrške, omoguće efikasniji oporavak privrede i ne ugroze stabilnost države.

„Ponosan sam na način na koji se borimo sa krizom izazvanom epidemijom i na koji smo sačuvali živote građana. Nećemo iz krize izaći bez posljedica. Rane će biti duboke, ali će i zarasti“, poručio je Marković u Skupštini, u okviru Premijerskog sata.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika DF-a, Andrije Mandića zbog čega nije prihvaćen predlog mjera tog političkog saveza, rekao da Vladin paket pomoći obezbeđuje višemilionsku podršku privredi i građanima, koja je realna i ostvariva.

„Tu se nećemo zaustaviti već pripremamo novi paket“, najavio je Marković.

On je saopštio da je, čitajući i gledajući šta su drugi uradili, zaključio da nema istih država i ekonomija, pa da samim tim ne može biti istih ili sličnih ekonomskih modela.

„Zbog toga ne treba prepisivati od drugih i gledati u drugo dvorište. Zbog toga nijesam od onih koji će građanima opredijeliti jednokratnu pomoć, pa ih pozivati da je ne uzimaju ako im nije neophodna. To bi bio politički kviz, a ne ekonomska i socijalna politika i po tome se Crna Gora razlikuje od drugih“, naveo je Marković.

On je objasnio da bi usvajanje samo dvije mjere iz predloga koji je ponudio DF, a koje se odnose na jednokratnu pomoć punoljetnim i maloljetnim građanima u visini jedne minimalne zarade, od 222 EUR, odnosno njene polovine, od 111 EUR, podrazumijevalo izdvajanje u iznosu od 123 miliona EUR.

„To je više nego cjelogodišnje izdvajanje za zarade za sistem zdravstva ili 50 odsto više od od svih kapitalnih projekata za ovu godinu, izuzimajući autoput“, saopštio je Marković.

On je naveo da bi svaki građanin novac iz jednokratne pomoći koju je predložio DF potrošio za 15 dana.

„Šta poslije toga? Da li da nam ponudite novi paket pomoći? Hoće li to dovesti do otvaranja novih radnih mjesta? Ne, nego će dovesti do otpuštanja i socijalne i društvene drame“, rekao je Marković.

On smatra da je takva politika pogrešna i kratkoročna.

„Naša pomoć i intervencija je upućena zaposlenima koji ne rade, koji su socijalno ugroženi, u djelatnostima koje ne rade, a i uključili smo i turističku privredu, koja je ugrožena zbog globalnih razloga“, objasnio je Marković.

On je podsjetio da paket podrazumijeva i kredite kod Investiciono razvojnog fonda (IRF), koji bi obezbijedili tekuću likvidnost preduzeća, kao i novac za zarade i zakup poslovnih prostora.