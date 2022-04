Pozitivni glavni indikatori poslovanja banaka

Podgorica, (MIINA-BUSINESS) – Bankarski sektor, koji čini preko 90 odsto finansijskog sistema u Crnoj Gori, stabilan je i glavni indikatori poslovanja banaka bilježe pozitivne trendove, saopšteno je na sastanku predstavnika vrhovne monetarne institucije i Svjetske banke (SB).

Na sastanku guvernera Centralne banke, Radoja Žugića i šefa Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofera Šeldona, bilo je riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i uticaju koji na nju može imati rat u Ukrajini.

„Svjesna nesigurnosti usljed aktuelnih geopolitičkih dešavanja, ali i dalje neizvjesnog okončanja pandemije koronavirusa, Centralna banka pažljivo prati situaciju kako bi, u slučaju potrebe, primijenila adekvatne makroprudencione mjere“, kazao je Žugić.

On je zahvalio Šeldonu na tehničkoj pomoći koju ta institucija pruža Centralnoj banci, a koja se odnosi na oblast modernizacije platnog prometa, kroz podršku za izradu tehničke specifikacije za sistem instant plaćanja i standardizovanje nacionalnog QR koda.

Na sastanku je saopšteno da CBCG u potpunosti podržava projekat modernizacije platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana, koji se realizuje uz podršku SB, Evropske komisije i Regionalnog savjeta za saradnju (RCC), a koji će omogućiti značajno unapređenje efikasnosti međunarodnog platnog prometa, dalje jačanje standarda sajber bezbjednosti i smanjenje troškova doznaka.

Šeldon je rekao da je Svjetska banka posvećena nastavku saradnje sa Crnom Gorom, te da će buduća podrška biti definisana kroz novi Strateški okvir partnerstva Svjetske banke sa Crnom Gorom za naredni petogodišnji period, koji je u pripremi.

Prema njegovim riječima, Strateški okvir će biti usmjeren na dva glavna cilja, i to: povećanje otpornosti ekonomije i održiviju zaštitu životne sredine.

