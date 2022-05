Pozicioniraće Bijelu među glavne lokacije za remont jahti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Adriatic 42 će redizajniranjem starog Brodogradilišta pozicionirati Bijelu među glavne lokacije za remont jahti u svijetu, nastojeći da obezbijedi pouzdanost i visoke tehničke standarde za njihove klijente, saopštio je predsjednik Upravnog odbora, Rade Antolović.

On je u četvrtak, na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem, razgovarao o redizajniranju starog Brodogradilišta Bijela u objekat za remont, održavanje, popravljanje i servisiranje superjahti, investiciji vrijednoj više desetina miliona EUR.

Antolović je upoznao Abazovića sa dosadašnjim aktivnostima njihove kompanije, ukupnom realizacijom i istakao da je namjera Adriatic 42 da od nekadašnjeg Brodogradilišta Bijela napravi destinaciju svjetske klase za tu vrstu usluge.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da se raduje realizaciji investicije od više desetina miliona EUR, otvaranju novih radnih mjesta i novog horizonta u promociji Crne Gore kao luksuzne turističke destinacije.

„Vrata Crne Gore su otvorena za sve investitore i uvijek se radujemo njihovom dolasku. Imajući u vidu geografski položaj, blizinu luksuznih hotela u koje dolaze vlasnici mega jahti i lokalnu tradiciju, Bijela je idealno mjesto za ovu investiciju“, rekao je Abazović.

On je naznačio da pravda i progres uvijek idu ruku pod ruku i da će promocija Crne Gore kao fer destinacije, uz jasnu borbu Vlade protiv korupcije i kriminala, dugoročno imati vidljive rezultate, dajući investitorima sigurnost u poslovanju.

