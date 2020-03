Poslovnice će raditi do 18 sati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovnice Pošte Crne Gore koje su do sada radile do 20 sati, korisnicima će biti na raspolaganju do 18 sati.

Pošta Crne Gore podsjetila je građane da u aktuelnoj situaciji pojave koronavirusa mogu koristiti uslugu telegrama i ostale veb servise kompanije.

Te usluge, kako su ranije naveli, građanima omogućavaju da plate račune ili pošalju telegram iz svojih domova.

Iz Pošte su kazali da će, saglasno preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela, njihove poslovnice koje su do sada radile do 20 sati, korisnicima biti na raspolaganju do 18 sati.