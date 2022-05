Portonovi planira organizaciju više događaja tokom sezone

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi planira organizaciju velikog broja događaja tokom predstojeće sezone, od koncerata i izložbi, preko modnih revija do karnevala i sportskih događaja.

„Posjetioci i rezidenti će imati više nego dinamičnu ponudu u kojoj će moći da uživaju u mjesecima koji slijede“, poručili su iz Portonovog.

Oni su podsjetili da su koncertom Dejan Petrović Big Banda, koji je krajem aprila organizovala Opština Herceg Novi, zvanično otvorili ovogodišnju sezonu događaja na otvorenom.

„Entuzijazam sa te večeri nastojimo da prenesemo u sve događaje koji nas čekaju, a koji obećavaju nezaboravnu sezonu. Jedna od prvih novosti u predstojećem programu je novootvoreni jedriličarski klub Portonovi Yacht Club koji će privući ljubitelje jedrenja i morskih aktivnosti“, kazali su iz Portonovog.

Oni su dodali da klub priprema niz događaja i aktivnosti koji će oduševiti jedriličare i ljubitelje jedrenja, dok će članovi kluba uživati u posebnim pogodnostima.

Portonovi Yacht Club će, kako su najavili, ovog ljeta organizovati dvije regate, popularnu EST105 internacionalu regatu Bari – Herceg Novi, koja će biti održana od 26. do 28. maja, kao i treću Portonovi regatu pod nazivom Bokeška ostrva, koja će se održati od 10. do 12. juna.

Direktor kompanije Azmont Investments, Rashad Aliyev, rekao je da će Portonovi Yacht Club omogućiti onima koji se još nijesu oprobali u jedrenju, da pohađaju kurseve jedrenja sa iskusnim jedriličarima.

“Portonovi se trudi da ponudi pregršt razloga zbog kojih bi ljudi željeli da dođu i zadrže se određeni period. Svi oni koji su željni avanture i uzbuđenja, predivnih pejzaža, vrhunskih spa centara i opuštanja, kao i izleta po Crnoj Gori i kulturnih dešavanja pored mora će ovog ljeta uživati u Portonovom. Osim toga, Tapasake Portonovi je najavio niz gostovanja svjetski poznatih imena iz svijeta muzike koja nas čekaju ovog ljeta”, kazao je Aliyev.

Portonovi Wine Night, Mediterranean Sounds, Internacionalni Karneval i Sunset Yoga samo neki od događaja koji će narednih mjeseci biti organizovani u Portonovom.

