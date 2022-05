Portonovi marina entuzijastično dočekuje sezonu

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Portonovi marina veoma entuzijastično dočekuje ovu ljetnu turističku sezonu, budući po najavama i već potpisanim ugovorima za korisnike vezova, saopštio je njen direktor, Nikola Banović.

„Ove godine kapaciteti marine će definitivno biti jako dobro popunjeni. Očekujemo puno od ove sezone i nadamo se jednoj veoma usješnoj sezoni, predanom radu i naravno sve se to završava jednim zadovoljstvom naših klijenata koji nam se opet vraćaju“, kazao je Banović agenciji Mina-business.

On je rekao da će korisnici Portonovi marine imati mogućnosti da koriste usluge jedne potpuno nove i sofisticirane marine, kada je riječ o infrastrukturi.

„Sa druge strane, nivo usluga koje pružamo ovdje definitivno je na veoma visokom nivou, čak na međunarodnoj mapi kada gledamo nivoe usluga i upoređujemo sa ostalim marinama i rizortima“, naveo je Banović.

Korisnici njihovih vezova imaće, kako je precizirao, na raspolaganju 238 vezova, kao i do sada.

„Možemo primiti plovila do 70 metara unutar marine, a 120 metara na spoljnom dijelu marine“, dodao je Banović.

Od tih 238 vezova, određen broj vezova je predodređen za megajahte.

„Kao i prethodne godine, na raspologanju će biti 24-satni servis naših zaposlenih, dakle na privezu i odvezu plovila. Takkođe, u funkciji je i naša benzinska stanica sa mogućnošću snabdijevanja duty free goriva, a radi i naš granični prelaz tako da sve formalnosti prilikom ulaska i izlaska iz države mogu se odraditi kod nas u našoj marini“, objasnio je Banović.

On je, govoreći o generalnoj ponudi Portonovog, tačnije Portonovi marine, kazao da je novina da su ove godine pokrenuli njihov Jaht klub.

„Samo njegovo pokretanje značilo je i unapređenje usluga iz segmenta jedrenja i uživanja na moru, s obzirom na to da smo već do sada startovali sa našom čuvenom ustaljenom regatom Bokeška ostrva“, naveo je Banović.

On je kazao da su ove godine tome priključili još jednu veoma značajnu međunarodnu regatu koja povezuje Italiju i Crnu Goru.

„Upravo u petak se završila regata EST 105, ranije se zvala Terra di mare, a oko 35 plovila iz Barija dočekujemo ovdje u Portonovom“, rekao je Banović.

Regata Bokeška ostrva će se održati 11. i 12. juna.

„Standardno ćemo pripremiti veoma dobar program gdje će svi naši jedriličari moći da uživaju. Kad kažem naši, tu mislimo na jedriličare iz okruženja, jer je ova regata postala tradicionalna. Tri večeri uživanja i druženja, dva dana jedrenja i puno toga novog“, naveo je Banović.

Menadžerka za marketing i komunikacije u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je agenciji Mina-business da ono što Portonovi čini posebnim jeste upravo ta cjelina i sinergija aktivnosti koje imaju u Portonovi marini i Portonovi naselju.

„Upravo ovog vikenda počela je sa radom i Portonovi plaža koja je dodatno interesantna svima onima koji dođu, ne samo na jedrenje, nego i onima koji su u Portonovom“, rekla je Husić.

Ona je najavila da je jun vrlo bogat događajima, prije svega različitim DJ nastupima svjetski poznatih imena, među kojima je prvi Mahmut Orhan u Tapasake Portonovi klubu.

„Ovo su samo neke od prvih aktivnosti koji će činiti ovo ljeto zaista nezaboravnim u Portonovom, kako za one koji žive već tu, ali i posjetioce koji dolaze sa strane“, dodala je Husić.

