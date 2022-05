Položaj zaposlenih veoma loš i nezavidan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Položaj zaposlenih u Crnoj Gori je veoma loš i nezavidan i zahtijeva brojne aktivnosti nadležnih kako ne bi bila ugrožena egzistencija radnika, ocijenili su iz Saveza sindikata (SSCG).

„Ovo je vrijeme velikih izazova koje su dominantno opredijelili pandemija koronavirusa, međunarodna ekonomska i politička kriza, ratovi u okruženju, nestašica osnovnih životnih namirnica, najava povećanja cijena struje i poskupljenje energenata“, rekli su iz SSCG-a agenciji Mina-business.

Zato, kako smatraju u toj radničkoj asocijaciji, treba mnogo znanja, umješnosti i mudrosti nadležnih, da se očuvaju radna mjesta i egzistencija radnika.

„Poput drugih država Evrope i regiona, treba smanjiti akcize na gorivo, potom porez na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne životne namirnice, kao i privremeno ograničiti cijene namirnica bitnih za zdravlje ljudi“, naveli su iz Saveza.

U Savezu smatraju da bi nadležni, a posebno socijalni partneri, morali imati više razumijevanja i prioritetno rješavati pitanja koja se odnose na egzistenciju zaposlenih.

Na pitanje da li bi neradnu nedjelju trebalo ukinuti, kako se za to zalažu poslodavci, iz SSCG-a su odgovorili da se moraju sačuvati bar minimalni uslovi dostojanstvenog rada i omogućiti zaposlenima da nedjeljom budu sa svojim porodicama.

„Smatramo da neradna nedjelja ne donosi benefite poslodavcima, kako oni potenciraju, a ni država ne bi imala koristi od toga. Neshvatljivo bi bilo radnicima uskratiti to važno pravo. Uostalom, i u zemljama poput naše, kojima su turizam i trgovina važne privredne grane, ne radi se nedjeljom“, kazali su iz Saveza.

Na pitanje da li smatraju da je došlo do dodatnog urušavanja egzistencije građana, jer zbog blokade parlamenta u prethodnom periodu nijesu mogli biti usvojeni zakonski akti kojima bi se poboljšao njihov životni standard, iz Saveza su odgovorili da je nezasjedanje Skupštine dodatno produbilo ekonomsku i egzistencijalnu krizu, tim prije što jer nadležni nijesu preduzeli mehanizme kako bi se amortizovale određene socijalne posljedice.

