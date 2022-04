Pokrenuli kampanju za naplatu poreza na nepokretnost

Cetnje, (MINA-BUSINESS) – Uprava lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje počela je kampanju naplate zaostalih potraživanja po osnovu poreza na nepokretnosti građana.

Kampanja pod nazivom Porez plati da se tvojoj đeci vrati, pokrenuta je sa ciljem povećanja efikasnosti naplate poreza na nepokretnosti, a predviđa i određene olakšice građanima prilikom same otplate zaostalih poreskih dugovanja.

“Uprava lokalnih javnih prihoda predvidjela je i mogućnost otplate poreskog duga do 24 mjesečne rate”, navodi se u saopštenju.

Građani se za dodatne informacije mogu obratiti Upravi lokalnih javnih prihoda u zgradi Prijestonice Cetinje, svakog radnog dana od osam do deset i od 12 do 14 sati.

Više informacija može se dobiti i na kontakt telefon 041/ 241-215, email [email protected] ili putem Sistema 48.

