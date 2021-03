Pokrenuće inicijativu za referendum u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA, Savez građana Civis i poslanički klub Crno na bijelo pokrenuće inicijativu za raspisivanje referenduma u vezi sa eksploatacijom nafte, najavili su njihovi predstavnici.

Poslanik u Skupštini i šef poslaničkog kluba Crno na bijelo, Miloš Konatar, saopštio je da je URA dio porodice Zelenih Evrope i da se kao takva zalaže se za ekološku Crnu Goru, kao što stoji u Ustavu.

“Podrazumijeva se da ne možemo podržati nijedan projekat koji će ugroziti prirodu, održivi razvoj životnu sredinu i ekološku Crnu Goru“, saopštio je Konatar na konferenciji za novinare povodom istraživanja nafte u crnogorskom podmorju.

On je rekao da je u nadležnosti Skupštine da raspiše referendum, za šta je potrebno da inicijativu podnese najmanje 25 poslanika, predsjednik Crne Gore ili najmanje deset odsto građana koji imaju biračko pravo.

“Podnijećemo i formalan predlog svim poslanicima da podrže raspisivanje referenduma, ali i Vladi. Takođe, ubrzo ćemo krenuti i u akciju skupljanja potpisa. Crnu Goru moramo graditi kao ekološku državu i zato pozivamo sve ekološke aktiviste, udruženja građana i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine da učestvuju u akciji“, kazao je Konatar.

On je podsjetio i da su Sinjajevina i rijeke Crne Gore zajednički odbranjene, kao i da će se, ukoliko to bude potrebno, isto učiniti i za Jadran.

“Da li je iko pitao građane žele li bazu na Sinjajevini ili da se potapaju rijeke? Da li ih je iko pitao da najljepši djelovi Crne Gore budu predati tajkunima i privatizovani? Sigurno, da su bili pitani, to ne bi dozvolili. Sada je red da građani odluče o eksploataciji nafte i gasa. To pitanje može da odredi budućnost Crne Gore. To je najdemokratskiji način, a to što građani odluče, treba da se poštuje”, poručio je Konatar.

On je podsjetio da je ugovor o koncesiji za naftu i gas potpisala bivša vlada Demokratske partije socijalista (DPS) 2016. godine.

“Tada smo kolega Dritan Abazović i ja glasali protiv ugovora. Ovim putem bih pohvalio stav Ministarstva kapitalnih investicija i njihovu otvorenost da sa građanima razgovaraju i pozivam ih, ali i Vladu, da se otvore svi ugovori koji se tiču eksploatacije nafte i gasa, da se sa njih skine oznaka tajno i da čitava crnogorska javnost ima mogućnost da ih vidi“, dodao je Konatar.

Poslanica liste Crno na bijelo, Božena Jelušić, saopštila je da nijedan politički subjekt ne može na sebe prenijeti tu ulogu da o tako važnom pitanju, kakvo je eksploatacija nafte i gasa, odlučuje sam, već da o njemu treba da odluče svi građani na fer referendumu.

“Crnoj Gori je potrebna diversifikacija ekonomije, a istraživanje nafte se može vidjeti kao prilika za to. Podijeljenost u javnosti po tom pitanju je opravdana i u takvim okolnostima potreban je jezik struke. Onda se građani mogu opredijeliti. Nemamo pravo da se pravdamo postupcima prethodne vlasti, već želimo da slušamo savjete struke“, navela je Jelušić.

Ona je kazala da je lično na strani ekoloških interesa.

“Jadran je ozbiljno seizmološki aktivno područje, ali i plitko i zatvoreno more, i svaka ekološka katastrofa imala bi ozbiljne posljedice. U ovom trenutku ne možemo sebi priuštiti luksuz da ‘zamislimo’ velike prihode koje bismo potencijalno dobili. Nismo zamišljali ni da će se desiti pandemija, pa se dogodila. Zato moramo imati u vidu i predvidjeti šta bi Crna Gora mogla da izgubi ukoliko dođe do ekološke havarije“, saopštila je Jelušić.

Ona je navela da Crna Gora ima veliki vodeni potencijal, ali i mogućnost da razvija vjetro i solarnu energiju.

“Potrebno je sve staviti pod detaljnu analizu, a potom izložiti pred građane. Na taj način niko neće moći da se pravda lošim odlukama prethodnih Vlada. Ova odluka biće odluka struke i građana, a mi smo, zajedno sa Civis-om i svim zainteresovanim građanima, spremni da organizujemo javne rasprave i okrugle stolove i da na kraju, na referendumu, zajednički donesemo odluku“, zaključila je Jelušić.