Pojava koronavirusa na jesen zatvorila bi turističke agencije do proljeća naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rad turističkih agencija bio bi onemogućen do proljeća naredne godine, ukoliko bi se koronavirus ponovo pojavio tokom jeseni, saopštili su predstavnici Gallilea.

“Iskreno se nadamo da neće doći do toga, jer bi to bio onaj najgori scenario za turističke agencije. Značio bi da ozbiljnijeg poslovanja u turizmu ne bi bilo vjerovatno do proljeća naredne godine”, rekli su agenciji Mina-business iz turističke agencije Gallileo.

Iz Gallilea su naveli da je sigurno da će poslovanje mnogih agencija biti ugroženo, naročito nekih manjih, koje na tržištu ne posluju duži niz godina.

“Nadamo se da će svi iz ove borbe izaći kao pobjednici”, poručili su predstavnici Gallilea.

Oni su saopštili da cjelokupna situacija u vezi sa koronavirusom ostavlja i ostvaljaće velike posljedice po turističku privredu, koje su se već osjetile u februaru, a posebno u martu.

“U periodu kada je trebalo da bude realizovan veliki broj putovanja povodom 8. marta, imali smo situaciju da je veliki broj tih aranžmana bio otkazan. Ako se na to dodaju činjenice da su i svi proljećni aranžmani otkazani, možemo konstatovati da već pola godine nijedna turistička agencija, koja se bavi organizacijom putovanja ka stranim destinacijama, nije imala značajnijeg posla, a samim tim ni prihoda”, dodali su iz Gallilea.

Oni smatraju da se još ne može govoriti o konačnim finansijskim posljedicama, jer je veoma neizvjesno funkcionisanje agencija tokom ljetnjih i jesenjih mjeseci.

Na pitanje kada bi građani iz Crne Gore ponovo mogli da planiraju svoja putovanja i koriste usluge turističkih agencija iz Gallilea su odgovorili da su u ovom trenutku nezahvalne sve prognoze.

“Turizam trenutno ne zavisi od turističkih radnika, naših želja i mogućnosti, već jednostavno od zdravstvene situacije i odluka koje će donositi nadležni organi. Da bi krenuo turizam, najprije mora biti regulisan saobraćaj – vazdušni i kopneni. Takođe, potrebno je ukidanje brojnih mjera koje značajno utiču na mogućnost realizacije putovanja”, objasnili su iz Gallilea.

Kako su rekli, ukoliko bude duže potrajalo pravilo o fizičkoj distanci, to će dovesti do toga da će avioni i autobusi biti praktično poluprazni, a samim tim i potpuno nerentabilno organizovanje grupnih aranžmana.

“Dakle, mi možemo biti optimisti i očekivati da će se putovanja organizovati od jula ili avgusta, ali sve dok se ne otvore granice i ukinu brojna ograničenja ne možemo znati kada ćemo krenuti sa organizovanim aranžmanima”, kazali su iz Gallilea.

U Turističkoj agenciji Gallileo su dosta ranije, čak i prije pola godine, isplanirali aranžmane za naredni period, odnosno za ljetovanja i svakodnevno su u kontaktu sa putnicima.

Sada, kako su naveli, prate dešavanja, ne samo u Crnoj Gori, već i u ostalim evropskim zemljama, jer je za uspostavljanje normalnog režima putovanja neophodno da se situacija popravi na globalnom nivou.

“Sigurno da već imamo planove i za jesen, ali napominjemo, ništa ne zavisi od nas, već od zdravstvene situacije i ograničavajućih mjera koje će eventualno pratititi tu situaciju”, ocijenili su iz Gallilea.

Na pitanje da li bi država trebalo da pomogne turističkim agencijama zbog pandemje koronavirusa, iz Gallilea su odgovorili da su upućeni u dosadašnje aktivnosti Vlade.

“Potrebno je sačuvati agencije, hotele, turističke vodiče, prevoznike i ugostitelje. To je jedan sistem koji Crnoj Gori donosi dosta prihoda, pa se nadamo da će i podrška biti adekvatna. U kontaktu smo sa predstavnicima države i nadamo se da ćemo svi zajedno naći rješenje za opstanak turističke privrede”, zaključili su iz Gallilea.