Podrška za privredne ribare na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane da se do 15. oktobra prijave na poziv za dodjelu sredstava podsticaja za unapređenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru.

Javnim pozivom, koji je raspisan u okviru Agrobudžeta, definisani su kriterijumi na osnovu kojih se ostvaruje pravo na dodjelu sredstava podsticaja u nabavci ribolovnog plovnog objekta, alata i opreme za privredne ribare sa područja Skadarsko jezero.

Pravo na sredstva podrške mogu ostvariti preduzeća, preduzetnici ili pojedinci, odnosno nosioci važeće dozvole koju je izdao Nacionalni park Skadarsko jezero, i koji redovno obavljaju djelatnost privrednog ribolova, što se utvrđuje uvidom u registar izdatih dozvola koji vodi Ministarstvo u elektronskom obliku.

Pozivom će biti podržani privredni ribari u nabavci, između ostalog, ribolovnog plovnog objekta, repromaterijala za izradu mreža, materijala za izradu parangala, ribolovnih alata i zaštitnih radnih odijela.

Maksimalna prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR, uz bespovratnu podršku Ministarstva do 50 odsto, maksimalno do tri hiljade EUR.

Ukoliko ukupna visina realizovane podrške podnosiocima zahtjeva tokom trajanja javnog poziva prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos od 30 hiljada EUR, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, te o tome blagovremeno obavijestiti privredne ribare.

