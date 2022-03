Počinje projekat 100 najvećih u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat 100 najvećih u Crnoj Gori, koji će se ove godine realizovati peti put, opravdao je postojanje i bio podstrek kompanijama da posluju u legalnim okvirima.

Na konferenciji za novinare, na kojoj je objavljen početak projekta za ovu godinu, saopšteno je da je motivacija da se nađu na listama crnogorskih 100 najvećih bila važan faktor domaćim preduzećima da posluju u legalnim okvirima i uz poštovanje poslovne etike.

Projekat koji se realizuje uz podršku Privredne komore (PKCG), inicirao je BI Consulting, kao vodeća agencija u oblasti pružanja poslovnih i bonitetnih informacija u Crnoj Gori, a realizuje ga zajedno sa Agencijom za kreativne komunikacije BI Communication, prenosi PR Centar.

Osnivač BI Consultinga, provajdera poslovnih informacija i suorganozatora projekta, Ratko Nikolić, rekao je da je pet godina projekta pravo vrijeme za kratku rekapitulaciju postignutog.

„Kada se osvrnem gdje smo bili kada smo počeli, a gdje smo sada, pa još tome dodamo izazove sa kojima učimo da živimo i poslujemo, a koji su ostavili trajni trag na sve ekonomije svijeta, pa i našu, moram konstatovati da je naš projekat opravdao svoje postojanje“, rekao je Nikolić.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, navela je da ovogodišnji projekat 100 najvećih vidi ne samo kao konačno priznanje preduzećima koja zasluženo i na osnovu mjerljivih kriterijuma zadobiju prestižno mjesto u ovom projektu, već i više od toga.

„Ovu i slične inicijative u Komori posmatramo kao još jedan neophodan podsticaj svakom preduzeću i pojedincu preduzetniku, da se njegov rad i rezultat prepozna u okvirima njegove branše i njegove ekonomske realnosti. Takva prepoznavanja i priznanja po pravilu su najdraža i najpravednija, jer dolaze iz vlastite poslovne porodice“, rekla je Drakić.

Izvršna direktorica M:tel-a, Tatjana Mandić, saopštila je da je ovo 15. godina poslovanja te kompanije na crnogorskom tržištu i da će biti puna iznenađenja za korisnike, kao i da je u toj kompaniji dočekuju kao lider na tržištu kako u mobilnoj telefoniji, tako i u televiziji.

„Ove godine je M:tel ekskluzivni partner projekta 100 najvećih. Velika je čast i privilegija što nosimo žig 100 najvećih i posebno zadovoljstvo da budemo u društvu najuspješnijih u Crnoj Gori”, rekla je Mandić.

Kompanija M:tel je prošle godine dobila prestižno priznanje 100 najvećih zauzevši prvo mjesto u oblasti telekomunikacija.

“Biti lider u segmentu telekomunikacija reprezentuje uspješnu strategiju razvoja kompanije M:tel, kao i stalna ulaganja u infrastrukturu, svakodnevnu posvećenost korisnicima i neprekidan razvoj novih servisa. Sam izbor M:tel-a kao najuspješnijeg telekomunikacionog operatora na tržištu svjedoči o našim zalaganjima i doprinosu razvoju privrede i društva Crne Gore, stoga ne iznenađuje odluka da ove godine podržimo projekat u svojstvu ekskluzivnog partnera”, kazala je Mandić.

