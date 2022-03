Počinje izrada Nacionalne fintek strategije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Centralnoj banci (CBCG) je, u okviru priprema za početak rada na izradi Nacionalne fintek strategije, održana radionica sa ciljem boljeg razumijevanja potrebe primjene digitalnih tehnologija u crnogorskom finansijskom sektoru, kao i prednosti i izazova koji prate razvoj finteka.

Radionicu je pod nazivom Istraživanje izvodljivosti i koordinacije inicijativa potrebnih za razvoj Nacionalne fintek strategije, organizovala CBCG u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE).

„Jedan od ključnih motiva za organizovanje radionice odnosio se na potrebu definisanja konkretnih narednih koraka u pravcu izrade, a kasnije i implementacije Nacionalne fintek strategije, te određivanja uloga i odgovornosti pojedinačnih aktera u predstojećim procesima“, navodi se u saopštenju.

Viceguvernerka CBCG Zorica Kalezić je, otvarajući radionicu, kazala da će fokus biti na stvaranju uslova za brzu transformaciju poslovanja u finansijskom sektoru, kako bi odgovorili novim izazovima i zadovoljili rastuće zahtjeve potrošača.

Ona je dodala da regulatori na finansijskom tržištu moraju voditi računa da uvođenje inovacija ne ugrozi visok nivo povjerenja u finansijske usluge i postignutu stabilnost sistema.

„U tom pravcu, moramo osigurati još efikasnije upravljanje rizicima, nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju finansijske pismenosti i, kroz usvajanje novih zakonskih rješenja, obezbijediti potpunu zaštitu korisnika“, rekla je Kalezić.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović, ocijenio je da je digitalizacija velika šansa za Crnu Goru.

„Naš cilj treba da bude da tehnološke i finansijske inovacije budu jedan od ključnih izvoznih proizvoda Crne Gore, imajući u vidu strukturu domaće ekonomije i njenu zavisnost od turizma, što je pokazalo svoje slabosti u vremenu pandemije“, rekao je Odović.

On je dodao da će Ministarstvo biti aktivan učesnik u predstojećem procesu pripreme i, kasnije, implementacije Nacionalne fintek strategije, posebno u dijelu koordinacije u ime Vlade i djelovanja u pravcu stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj finteka.

CBCG je, kako su kazali njeni predstavnici, uz podršku EFSE-a obezbijedila tehničku podršku za izradu Nacionalne fintek strategije, u vidu angažmana eksperta međunarodne fintek konsalting kuće Vedanvi iz Londona, Jaya Tikama, koji ima značajno iskustvo u razvoju fintek ekosistema u brojnim zemljama.

„Finansijska tehnologija – Fintek, podrazumijeva upotrebu novih tehnologija u cilju poboljšanja i automatizacije finansijskih usluga. U prošloj godini u kompanije koje se bave fintekom investirano je 210 milijardi USD“, zaključili su iz CBCG.

