Poboljšati saradnju lokalne samouprave sa privrednicima

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Nova gradska uprava Prijestonice Cetinje radiće prioritetno na stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mjesta, investicijama u dvije poslovne zone, unapređenju postojećeg biznis ambijenta i produbljivanju saradnje između Prijestonice i biznis sektora, poručio je gadonačelnik Nikola Đurašković.

On je organizovao sastanak sa najvećim dijelom privrednog sektora sa ciljem unapređenja međusobne saradnje.

“Svjestan sam koliko je danas teško biti preduzetnik na Cetinju, ali i srećan što ste uspjeli da uprkos finansijskoj krizi i pandemiji koronavirusa, održite vaše poslovanje u gradu“, kazao je Đurašković.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, posebno apostrofirana problematika koja se odnosi na plansku dokumentaciju, kao i visoke dažbine prema biznis sektoru koje su u nadležnosti gradske uprave, kao i podrška u pripremi projekata za apliciranje kod domaćih i stranih finansijskih institucija.

Razgovarano je i o zajedničkim projektima poput prvog međunarodnog festivala pršute i o organizaciji posjete predstavnika Investiciono – razvojnog fonda (IRF) Cetinju, kao i o brojnim drugim zajedničkim projektima koji će imati za cilj stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u Prijestonici.

Zajednički je iskazana potreba da sastanci sa privrednim sektorom budu dio redovnih aktivnosti, te da se u što skorijem roku obnovi rad Privrednog kluba koji bi uključio što je moguće više cetinjskih privrednika i bio spona između privrednog sektora i lokalne samouprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS