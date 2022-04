Plaže da budu spremne do 1. maja

Budva, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće Morsko dobro apelovalo je na zakupce da plaže i kupališta na crnogorskom primorju do 1. maja budu spremna.

Predstavnica tog preduzeća, Bojana Tešević, kazala je i da je apel upućen i komunalnim službama da pristupe uređenju zone Morskog dobra.

Tešević je, u emsiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG, kazala da očekuju da će 400 kupališta i plaža biti spremno za turističku sezonu.

I ove godine, kako je objasnila, kupališta i plaže biće kategorisani, prenosi portal RTCG.

“Očekujemo da će se u ovoj turističkoj sezoni postići impozantni rezulati koji su na nivou 2019. godine, a bolji od prethodne”, dodala je Tešević.

Kada su u pitanju privremeni objekti, donošenje programa je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u narednih deset dana očekuje se odgovor iz tog resora.

“Kada se dobije odgovor, Morsko dobro će u zakonskoj proceduri raspisati tender”, rekla je Tešević.

