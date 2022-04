Penzije povećane zaslugom DF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blizu 130 hiljada penzionera dobiće povećanje penzija isključivo zaslugom Demokratskog fronta (DF), saopštili su iz tog političkog saveza i dodali da ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, nikako da prestane sa samoreklamiranjem i obmanjivanjem građana Crne Gore.

Iz DF-a su kazali da je novi tvit Spajića o tome kako je završen inicijalni presjek za prvi ovogodišnji kvartal, kao i da će majsko usklađivanje, zbog rasta bruto zarade usljed programa Evropa sad, podići penzije deset odsto, još jedna u nizu obmana resornog ministra.

„Istina koju treba da znaju svi, a posebno penzioneri, kao jedna od najugroženijih grupa, glasi da od povećanja penzija do naredne godine ne bi bilo ništa da nije bilo DF-a, koji je istrajao na decembarskom zasijedanju Skupštine da se promijeni član 58 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i da se usklađivanje vrši, prvobitno predloženo četiri puta, a potom prihvaćeno tri puta godišnje“, navodi se u saopštenju DF-a.

Oni su podsjetili da je DF upozoravao da će program Evropa sad usloviti nagli rast cijena, što će biti ogroman udar na penzionere i nezaposlene.

„Osim DF-u, nikome drugome, a posebno ne Spajiću, tada nije padalo na pamet da penzioneri, i sa ovako malim penzijama, ne bi mogli izdržati novi udar povećanja potrošačkih cijena, do kojeg je i došlo u visokom procentu“, dodaje se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da je druga neistina Spajića da će rast majskih penzija biti uzrokovan isključivo rastom bruto zarada do kojih je došlo zahvaljujući programu Evropa sad, jer je u članu 58 Zakona o PIO prezicirano da se usklađivanje vrši na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori.

Oni su dodali da su svjesni da će povećanje penzija, koje će penzioneri dobiti isključivo zaslugom DF-a, biti nedovoljno da prebrode nastupajuću krizu izazvanu enormnim povećanjem cijena na tržištu.

„Međutim, nadamo se da će im barem malo ublažiti i onako težak materijalni položaj. Poruka za odlazećeg ministra Spajića je da se politika, a ponajmanje ekonomija, ne vode putem lažnih Twitter poruka, već isključivo odgovornim i ozbiljnim odnosom prema građanima i, naravno, obavezno istinom“, zaključili su iz DF-a.

