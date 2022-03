Pejović i Uniprom hoteli tuženi pred sudom u Izraelu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Likvidacioni upravnik imovine bjegunca Majkla Dejvida Grinfilda, Lior Dagan podnio je tužbu protiv biznismena Veselina Pejovića i Uniprom hotela pred Okružnim sudom u Tel Avivu, u kojoj traži da oni isplate 6,4 miliona EUR Daganu ili Fondu povjerilaca.

Vijesti pišu da je taj novac Pejoviću u iznosu od 4,7 miliona EUR i Uniprom hotelima od 1,7 miliona navodno nezakonito isplatio izraelsko-američki državljanin Grinfild i njegova korporacija u likvidaciji EGFE.

Grinfild je prošle godine pobjegao iz Izraela, gdje se protiv njega vodi krivični postupak.

Dagana su imenovali izraelski i američki sud da zamrzne, raspolaže i povrati svu imovinu Grinfilda, njegovih kompanija koje su plod kriminalnog poduhvata, kako bi se novac vratio investitorima i povjeriocima.

Pejović i Uniprom Vijestima, na mejlu poznatom redakciji, nijesu odgovorali na pitanja da li su upoznati sa tužbom koja se protiv njih vodi, da li su angaživali advokata, kao i da li će se odazvati pozivu suda.

Pejović je ranije za Vijesti potvrdio da je sarađivao sa Grinfildom, ali je odbacio navode da je učestvovao u bilo kakvim ilegalnim aktivnostima, da ne vrši opstrukciju pravde i da je za pokrenutu istragu saznao upravo od Dagana prošle godine.

U tužbi u koju su Vijesti imale uvid detaljno su objašnjeni načini transakcija prema Pejoviću kao i radnje koje je Grinfild vršio.

U njoj se navodi da je Pejović pomogao i da danas pomaže Grinfildu u aktivnom sakrivanju novca i imovine u Crnoj Gori i Srbiji, djelujući u kordinaciji sa njim. U tome mu navodno pomaže i državljanin Bosne i Hercegovine Zlatan Halilović, “koji je Pejovićev izaslanik i djeluje u skladu sa njegovim uputstvima i nalozima”.

U tužbi se navodi da je 2018. godine, nakon upita upućenih Grinfildu i njegovoj korporaciji EGFE, od izraelskih organa, kojima su od njega tražene informacije i dokumenta, Grinfild počeo produbljivati svoj uticaj na Balkanu i posebno u Crnoj Gori, praveći ‘plan bijega’ za dan zatvaranja.

Pejović je, prema navodima Dagana, učestvovao u prikupljanju novca od investitora, ugošćavao o svom trošku investitore u hotelima Ziya i Budva u kojima su održavali sastanke tokom kojih su ih Pejović i njegovi saradnici ubjeđivali da investiraju u Grinfildove kompanije i u razne poslovne poduhvate.

U tužbi se navodi primjer da je Grinfild pozvao mnoge investitore da posjete Crnu Goru, a u sklopu tih posjeta on ih je upoznao s fabrikama aluminijuma (koje su u sklopu KAP-a) u vlasništvu Pejovića kako bi ih nagovorio da investiraju u Grinfildove i Pejovićeve zajedničke projekte.

U tužbi se dodaje da je Grinfild bio partner u osnivanju, rastu i promovisanju kompanije Uniprom, između ostalog, putem prikupljanja sredstava i kredita za tu kompaniju, te da je bio obavljao dužnost glavnog direktora za investicije u korporaciji Uniprom.

Uz to, kako se u tužbi navodi, registrovane adrese koje su bile pod kontrolom Grinfilda u Crnoj Gori bile su na adresi hotela Ziya, koji je u vlasništvu Pejovića. Prema navodima taj hotel je bio i dugo vremena adresa stanovanja Grinfilda.

Prema istim navodima, Grinfild je Pejoviću pozajmljivao milione USD koje potiču od pronevjerenog novca, bio je partner u uspostavljanju, razvoju i promociju Uniprom grupe, stvaranju fabrike aluminijuma i razvoja poslova grupe.

Grinfild je navodno radio i kao glavni investicioni direktor Uniprom grupe i imao Uniprom e-mail adresu, a sve njegove kompanije u Crnoj Gori su bile na istoj adresi na kojoj je i Pejovićev hotela Ziya.

