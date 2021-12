Ova godina rekordna za crnogorski sektor osiguranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osiguravajuća društva su za 11 mjeseci fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 90,3 miliona EUR, što je 5,1 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Agencije za nadzor osiguranja.

Na sjednici Savjeta saopšteno je da je u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna do sad, rast bio 3,8 odsto, odnosno 3,3 miliona EUR.

“Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast 6,7 odsto. U odnosu na 2019. godinu, to je 1,2 odsto više. Premija životnog osiguranja je ostvarila pad 1,1 odsto u odnosu na uporedni period, dok je u odnosu na 2019. godinu premija ostvarila rast od 16,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Savjeta Agencije, Uroš Andrijašević, kazao je da visina premije za 11 mjeseci ukazuje na najvjerovatnije rekordnu godinu kad je taj pokazatelj poslovanja u pitanju, imajući u vidu da je do sada rekordna bila 2019. godina, te da je u prošloj godini ostvaren blagi pad premije u odnosu na pretpandemijsku godinu.

“Podaci nam ukazuju da se tržište osiguranja razvija i da pokazuje otpornost na eksterne i interne šokove, ali Agencija nastavlja još intenzivnije sprovođenje svojih aktivnosti u cilju održanja stabilnosti tržišta, imajući u vidu mogućnost da se negativni efekti pandemije po tržište osiguranja dese sa određenim vremenskim odmakom”, rekao je Andrijašević.

Savjet Agencije donio je odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za narednu godinu.

Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za narednu godinu, utvrđuje se u iznosu od 3,91 odsto od bruto fakturisane premije u ovoj godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, kao i 0,39 odsto od bruto fakturisane premije u ovoj godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

