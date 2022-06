Osnažiti saradnju sa Ambasadom Turske

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Saradnja Prijestonice Cetinje i Ambasade Turske je na odličnom nivou, ali se može osnažiti i pospiješiti u sklopu programa koji se sprovode, ocijenili su gradonačelnik Nikola Đurašković i turska ambasadorka u Crnoj Gori, Songul Ozan.

Tokom sastanaka razgovarano je o saradnji Prijestonice i Ambasade Turske u Crnoj Gori, investicijama koje je agencija TIKA sprovela na Cetinju, ali i mogućnostima za saradnju u narednom periodu.

Đurašković je istakao da je ta saradnja u proteklim godinama bila na odličnom nivou.

“Mi smo opredjeljenja da tu saradnju osnažimo i pospješimo i da je nastavimo u sklopu programa koje Ambasada Turske i TIKA sprovode u Crnoj Gori”, rekao je Đurašković.

On je podsjetio da je Cetinje pobratimski grad sa turskim gradom Gaziantepom još od 2011. godine.

Ozan je čestitala gradonačelniku i njegovom timu uspješan početak upravljanja novom lokalnom administracijom.

“Ambasada Turske u Crnoj Gori će nastaviti da sarađuje sa Prijestonicom i pozivam Vas i Vašu administraciju da uspostavimo bližu saradnju sa našom Kancelarijom za ekonomski razvoj. Takođe, sigurna sam da će i saradnja sa Gaziantepom, koji je jedan od najrazvijenijih gradova Turske, biti od velike koristi za grad i građane Cetinja”, navela je Ozan.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima ostvarenja novih investicija iz Turske na području Cetinja, o kulturnoj i turističkoj saradnji, ali i saradnji u oblasti obrazovanja i mladih.

Sastanku je prisustvovao i glavni koordinator TIKA agencije u Crnoj Gori Abdurahmam S. Toprak.

