Olakšati zapošljavanje raseljenima iz Ukrajine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Raseljeni iz Ukrajine predstavljaju veliki potencijal za crnogorsko tržište rada kako bi se nadomjestio deficit radne snage u turističkoj sezoni, zbog čega je neophodno naći model za njihovo lakše zapošljavanje, ocijenjeno je na sastanku u Privrednoj komori (PKCG)

“U Crnoj Gori trenutno boravi više od 1,5 hiljada raseljenih iz Ukrajine, od čega oko hiljadu odraslih, što je veliki potencijal za crnogorsko tržište rada kako bi se nadomjestio deficit radne snage na sezonskim poslovima u turizmu”, saopšteno je u PKCG, na sastanku o mogućnostima zapošljavanja raseljenih iz Ukrajine.

Predstavnici poslovne zajednice, ministarstava unutrašnjih poslova (MUP) i ekonomskog razvoja, UNHCR-a, uprava prihoda i carina i za inspekcijske poslove, kao i Zavoda za zapošljavanje, razmatrali su mogućnosti kojim bi se olakšale procedure za zapošljavanje osoba iz Ukrajine, naročito imajući u vidu da je crnogorskim poslodavcima potreban kadar tokom ljetnje sezone.

Na sastanku su razmatrani i izazovi u primjeni evropske direktive o privremenoj zaštiti raseljenih osobe.

“U fokusu je bilo izdavanje jedinstvenog matičnog broja kao dokumenta veoma bitnog za zasnivanje radnog prava, kao i rješenja koja bi mogla doprinijeti njegovom lakšem i bržem sticanju”, neveli su iz PKCG.

Oni su dodali da je među predloženim rješenjima razmatrana mogućnost da poslodavci izdaju potvrdu o obavljenom razgovoru o radnom angažmanu sa kandidatom iz Ukrajine, čije podnošenje MUP-u bi moglo da ubrza proceduru izdavanja.

Na sastanku je ocijenjeno da bi Ministarstvo ekonomskog razvoja i Zavod za zapošljavanje trebalo da nađu modalitet kako bi raseljeni iz Ukrajine mogli da se prijave Zavodu i tako budu vidljivi na tržištu rada.

Učesnici sastanka saglasili su se da je neophodno naći način kako bi svi zajedno kao sistem doprinijeli prevazilaženju humanitarnog izazova uzrokovanog ratom u Ukrajini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS