Održan Info dan o programima podrške preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Norveška preko projekta Norveška za vas – Crna Gora doprinosi razvoju i rastu malog biznisa u Crnoj Gori, kroz unapređenje konkurentnosti, kazao je menadžer projekta, Armen Čekić.

U prostorijama Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis danas je održan Info dan o programima podrške koje Opština Nikšić sprovodi u korist razvoja preduzetništva u tom gradu.

Događaj je organizovan u sklopu projekta „Inovativne održive tehnologije za ekonomsko unapređenje zanatstva – CRAFTINNO“, koji Tehnopolis realizuje u partnerstvu sa Opštinom Nikšić, uz podršku Norveške preko projekta „Norveška za vas – Crna Gora“.

Čekić je rekao da projekat Norveška za vas – Crna Gora i u drugoj fazi nastavlja sa podrškom razvoju malih biznisa na teritoriji Nikšića, naročito na uvođenju inovacija.

„Norveška preko projekta Norveška za vas – Crna Gora pruža doprinos razvoju i rastu malog biznisa u Crnoj Gori, kroz unapređenje konkurentnosti njihovom transformacijom uz podršku eko-sistema zainteresovanih strana“, kazao je Čekić.

Kako je saopšteno iz Tehnopolisa, predsjednica lokalne komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, Biljana Vučurović, predstavila je javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu čija realizacija je u toku.

Ona je najavila program za razvoj preduzetništva, na čijem kreiranju radi nadležni sekretarijat u Opštini Nikšić.

„Veliko je zadovoljstvo i čast što sam u prilici da ispred Opštine Nikšić iskažem zahvalnost za priliku da u iskrenom partnerskom odnosu sugrađanima ponudimo mogućnost za novo stvaralaštvo i zajednički podstaknemo razvoj preduzetničkog duha u našem gradu“, rekla je Vučurović.

Biljana Pinjatić iz Opštine Nikšić predstavila je projekat Zajedno od znanja do posla, u sklopu čije implementacije su dodijelili bespovratna sredstva poslodavcima iz tog grada za obuke na radnom mjestu i zapošljavanje osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Iz Tehnopolisa su kazali da je ovaj Info dan prvi od tri koja će organizovati kako bi korisnike projekta CRAFTINNO upoznali sa mogućnostima za finansiranje razvoja malih biznisa u Crnoj Gori.

„Oni će, zahvaljujući učešću u projektu, steći znanja i vještine koje su im potrebne za unapređenje proizvodnje kroz teorijske i praktične obuke, i to tri obuke iz oblasti 3D modelovanja i štampe i četiri obuke iz oblasti programiranja i upravljanja CNC mašinama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, po završetku obuka, dobiti podršku partnera na projektu u trajanju od 12 mjeseci kako bi nastavili sa unapređenjem stečenih znanja i njihovom primjenom u procesu proizvodnje.

Iz Tehnopolisa su kazali da će tokom Sajma zanatstva koji će organizovati u novembru ove godine, mali biznisi koji učestvuju u projektu imati priliku da predstave inovirane proizvode i proizvode dobijene inoviranim procesom proizvodnje.

„Projekat CRAFTINNO ima za cilj da poveća konkurentnost mikro, malih i srednjih preduzeća u oblasti zanatstva u Crnoj Gori kroz edukacije i podršku u uvođenju inovacija u proces proizvodnje u deset malih biznisa iz Nikšića, Podgorice i Ulcinja, kao i kroz njihovo informisanje o potencijalnim izvorima finansiranja za razvoj preduzetništva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Tehnopolis i Opština Nikšić kroz taj projekat takođe rade na unapređenju sopstvenih usluga koje pružaju u korist podrške poslovanju malih biznisa i razvoja inovativnog ekosistema u Nikšiću i Crnoj Gori.

