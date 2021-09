Odobreno 22,1 odsto više kredita privredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvih šest mjeseci privredi je odobreno 266,8 miliona EUR novih kredita, što je 22,1 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

Na sjednici je, prilikom razmatranja informacije o stanju finansijske stabilnosti za drugi kvartal saopšteno da je u drugom kvartalu zabilježen nastavak rasta kreditne aktivnosti banaka.

„Konstatovano je da je ekonomska aktivnost u eurozoni u drugom kvartalu porasla dva odsto u odnosu na prvi kvartal, odnosno rast od 13,6 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine. I ekonomije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine su u drugom kvartalu ove godine ostvarile rast, u odnosu na prethodni kvartal, kao i na godišnjem nivou“, navodi se u saopštenju.

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima Monstata, ostvaren je realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 6,4 odsto u prvom kvartalu u poređenju sa istim periodom prošle godine. Prognoze međunarodnih institucija, odnosno Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke i Evropske komisije, ukazuju na očekivani rast BDP-a u tekućoj godini.

„U poređenju sa istim periodom prošle godine, u drugom kvartalu je zabilježen rast industrijske proizvodnje 10,6 odsto i prometa u trgovini na malo 22,5 odsto. Turizam je zabilježio značajan oporavak, pa je tako broj dolazaka turista, prema preliminarnim podacima, u prvih šest mjeseci, bio 61 odsto viši u odnosu na isti period prošle godine, a broj noćenja 115,5 odsto“, saopšteno je na sjednici.

Izvorni prihodi budžeta za prvih šest mjeseci, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, bili su 1,8 odsto viši od planiranih, odnosno 5,3 odsto viši u odnosu na uporedni period prethodne godine. Budžetski rashodi bili su 8,3 odsto niži u odnosu na plan, odnosno 1,5 odsto niži u poređenju sa prvih šest mjeseci prošle godine.

„Kao rezultat ovih kretanja, budžetski deficit za šest mjeseci ove godine bio je 38,4 odsto niži od plana, odnosno 25,1 odsto niži u poređenju sa istim periodom prethodne godine“, navodi se u saopštenju.

Stanje na bankarskom tržištu u prvoj polovini godine, kako se dodaje, karakterisalo je rast aktive, kapitala i depozita, dok je zabilježen blagi rast učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, odnosno NPL-a koji je, na kraju drugog kvartala, iznosio 5,7 odsto, što je 0,25 procentnih poena više u odnosu na kraj prvog kvartala.

„Ovo je direktna posljedica krize izazvane pandemijom covid-19, koja je snažno pogodila domaću ekonomiju i prelila se na finansijski sektor, gdje je njen uticaj značajno ograničen i ublažen, zahvaljujući mjerama koje je Centralna banka (CBCG) blagovremeno implementirala“, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici su predstavljeni preliminarni rezultati nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori, koji daju objektivan uvid u zdravlje bankarskog sistema u zemlji.

AQR je izuzetno važan instrument za procjenu stanja finansijske stabilnosti i smjera uticaja rizika, a njegovi konačni rezultati biće prezentovani na konferenciji za štampu koja će biti organizovana naredne sedmice.

Direktor Fonda za zaštitu depozita, Predrag Marković, upoznao je članove Savjeta sa podacima o raspoloživim sredstvima Fonda. Postojeća sredstva, uz raspoloživu kreditnu liniju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predstavljaju dodatnu garanciju za sigurnost depozita.

Savjet je zaključio da je stabilnost finansijskog sistema na kraju drugog kvartala unaprijeđena u poređenju sa stanjem na kraju istog perioda prošle godine, ali da postoje rizici koje treba pomno pratiti i kojima treba adekvatno upravljati u cilju očuvanja postignute stabilnosti.

