Odnose Crne Gore i Švajcarske jačati kroz privredne spone

Podgorica, (MINA) – Prijateljske odnose Crne Gore i Švajcarske treba dodatno jačati kroz privredne i kulturne spone, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i švajcarskog ambasadora Ursa Šmida.

Krivokapić je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, kazao da je Vlada jasno opredijeljena ka kreiranju stabilnog, predvidljivog i konkurentnog investicionog ambijenta.

“On je kao odličan primjer u tom sektoru istakao švajcarsku kompaniju Orascom Development Holding, koja je investitor jednog od najvećih turističkih kompleksa u Tivtu Luštica Bay, vrijednog 1,1 milijardu EUR”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je pozdravio tradicionalno prijateljske odnose koje dvije zemlje njeguju i istakao da pokrivajući Crnu Goru na nerezidentnoj osnovi, Šmid kroz česte posjete Crnoj Gori iskazuje predan angažman intenziviranju bilateralnih odnosa.

„Crnu Goru često nazivaju Švajcarskom na Balkanu zbog sličnog prirodnog mozaika i njene multietničnosti, ali da bi ostvarila vanjskopolitičke prioritete Crna Gora mora ostvariti i švajcarsku posvećenost demokratiji“, rekao je Krivokapić.

