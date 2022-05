Očekuju podršku svih poslanika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Lider Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović očekuje da, kako je saopštio, svi poslanici daju podršku Predlogu izmjena i dopuna zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koji je ta partija predala u skupštinsku proceduru.

Tim izmjenama i dopunama se predviđa oporezivanje hljeba sa nultom poreskom stopom, čime bi njegova cijena bila snižena.

“Osnovni razlog za taj Predlog je da je to jedini održiv način da dođe do smanjenja cijena hljeba, a da ne bude pogođena pekarska industrija”, rekao je Šehović na konferenciji za novinare.

Šehović je, kako je saopšteno iz SD-a, kazao da nova Vlada nije stvorila pretpostavke da se primjenjuju usvojeni zakon koji daju mogućnost da se sniže cijene nekih namirnica i pozvao ih da to učine, usvajanjem podzakonskog akta.

Takođe, on je podsjetio da je, nakon dugogodišnjeg insistiranja SD-a, tek konačno usvojen zakon o smanjenju akciza na gorivo, ali nedovoljno.

“Taman kada smo se ponadali da će Vlada maksimalno iskoristiti zakonsku mogućnost i smanjiti akcize do 50 odsto, ona je bez ikakvog obrazloženja snizila akcize za 40 odsto”, rekao je Šehović.

On je dodao da su prošli protokolarni susreti, te da je ‘medeni mjesec’ za ovu Vladu završen.

„Očekujem da konačno počnu da rade i umjesto što se bave nebeskim temama, poručujemo im da počnu da se bave životnim”, poručio je Šehović.

Potpredsjednik Socijaldemokrata, Boris Mugoša, saopštio je da su Socijaldemokrate u skupštinsku proceduru predale i dopune Zakona o akcizama, koje predviđaju ukidanje akciza na plastičnu ambalažu i to za domaće proizvodjače hrane i pića, kao i one koji se bave preradom i pakovanjem prehrambenih artikala, budući da ih to dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na uvoznike, jer proizvodi rast cijena samo proizvoda domaćih proizvođača i kompanija i to oko deset odsto.

“Očekujem da će se ovaj predlog naći na sljedećoj sjednici, kako bi se domaćim kompanijama omogućilo ravnopravno tržišno učešće”, poručio je Mugoša.

On je naveo i da su Socijaldemokrate spremne na razgovore na ovu temu, kako bi ovaj akt bio usvojen konsenzusom.

“Očekujem da ćemo konsenzusom usvojiti zakonsko rješenje. Naravno, mi smo spremni da ga modifikujemo uz dogovor sa ostalim poslaničkim klubovima”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS