Objavljen poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane da se do 1. novembra prijave na poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva za ovu godinu.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će biti podržane investicije koje se odnose se na podizanje novih zasada, pripremu zemljišta za sadnju maslina na nekorištenom terenu, revitalizaciju starih zasada, upravljanje biljnim otpadom, izgradnju podzida u zasadima u cilju čuvanja zemljišta od erozije i nabavku sistema za navodnjavanje.

Poziv se odnosi na poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva, registre proizvođača maslina i/ili maslinovog ulja, kao i registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Minimalna površina zasada u zasnivanju je 0,3 hektara, a investicija se mora započeti u ovoj godini.

Minimalna visina investicije je 500 EUR, a maksimalno prihvatljiva deset hiljada EUR, uz budžetsku podršku do 60 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do šest hiljada EUR.

“Pored iznosa podrške od 60 odsto još dodatnih deset odsto, odnosno ukupno 70 odsto podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna prošle godine, po osnovu upisa u registar”, navodi se u pozivu.

Osim podrške koju mogu ostvariti kroz ovaj poziv, proizvođačima maslinovog ulja na raspolaganju je bespovratna podrška po hektaru kroz program direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, podrška za izgradnju bunara i bistijerni, nabavku mehanizacije i podrška očuvanju autohtonih genetičkih resursa.

