O raspodjeli dobiti 17. maja

Budva, (MINA-BUSINESS) – Akcionari kompanije Sveti Stefan hoteli Budva trebalo bi da na redovnoj sjednici Skupštine, koja će se 17. maja održati elektronskim putem, odlučuju o raspodjeli prošlogodišnje dobiti.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta za prošlu godinu.

Akcionari će razmatrati i predloge odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora i njihovom izboru, kao i o utvrđivanju visine naknade članovima i predsjedniku tog tijela.

Dioničari će se upoznati sa prošlogodišnjim izvještajem revizora i razmatrati predlog odluke o imenovanju revizora za ovu godinu.

Kompanija Sveti Stefan hoteli Budva je nastala izdvajanjem iz Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera.

Crnogorska Vlada je vlasnik 41,63 odsto akcija kompanije, srbijanska AIK banka ima skoro 20 odsto, a Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) 12,82 odsto. Iza HB – Zbirnog kastodi računa 1 sakriven je vlasnik 9,74 odsto dionica, Zavod za zapošljavanje ima 4,27 odsto a Preston Holding 1,5 odsto.

Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcijskog kapitala.

