NTO i Aerodromi CG predstavili svoju ponudu u Luksemburgu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i Aerodromi Crne Gore učestvovali su na Festivalu migracija, kulture i građana, koji je održan u Luksemburgu.

Iz NTO su kazali da po prvi put predstavljaju svoju ponudu na tom festivalu, na štandu udruženja Lëtzebuerg.

“Posjećenost štanda na kom se predstavila Crna Gora je bila jako velika zbog raznolikosti ponude i sve većeg kvaliteta, što je izuzetno ohrabrenje za našu turističku privredu ”, kazali su iz NTO.

Oni su kazali da je interesovanje građana Luksemburga za Crnu Goru, kao turističku destinaciju, znatno veće tokom posljednje dvije godine.

Kako se navodi u saopštenju, posrijedi je jedna u nizu promotivnih aktivnosti na tržištu Luksemburga koje će se nastavitii u narednom periodu zbog sve veće zainteresovanosti turista za Crnu Goru.

“O tome najbolje svjedoči podatak LuxairTours-a prema kojima buking za Crnu Goru do polovine marta već prevazilazi brojke ukupnog bukinga za prošlu godinu”, rekli su iz NTO.

Kako su dodali, očekuje se da će interesovanje turista sa tog tržišta biti još veće nakon otvaranja direktne avio linije kompanije LuxAir, koja će i ove godine imati direktne letove na Tivat i Podgoricu.

“Procjenjuje se da je festival posjetilo preko sedam hiljada ljudi, koji su na 70 štandova imali priliku da se upoznaju sa kulturom, kulinarskim specijalitetima, zanatima kao i sa literaturom zemalja kao što su: Crna Gora, Portugalija, Poljska, Mozambik i naravno Luksemburg”, naveli su iz NTO.

Oni su kazali da se tokom festivala, pored predstavljanja na štandovima, održavaju i razne edukativne radionice na temu multikulturalnosti.

Kako je saopšteno, promocija turističke ponude Crne Gore realizovana je uz podršku udruženja Luksemburg-Crna Gora.

