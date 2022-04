Novinarka britanskog magazina Food and Travel impresionirana Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je novinarki prestižnog britanskog Food and Travel magazina, Marini Spironetti, koja od subote boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Tokom posjete, koja traje do sjutra, novinarka je imala priliku da obiđe prirodne ljepote na primorju i Podgorici, te da se kroz obilazak restorana i degustaciju domaćih proizvoda upozna sa gastronomskom ponudom Crne Gore.

„Apsolutno sam zadovoljna Crnom Gorom do sada, a ovo mi je zapravo drugi put da boravim u ovoj zemlji. Toliko mi se svidjelo prvi put da sam odlučila da ću se vratiti. Idealno je na odmoru, ali onda su stvari krenule u drugom pravcu. Nijesam na odmoru, opet radim, ali sam veoma srećna što istražujem drugačiju stranu u odnosu na moju prvu posjetu, koja uključuje sve što je u vezi sa hranom“, kazala je Spironetti.

Ona je rekla da je saznala da je kuhinja u zemlji izuzetno raznovrsna i ima mnogo uticaja iz različitih zemalja.

„Gastronomija vaše zemlje je veoma interesantna, bogata i radujem se što ću saznati još više“, dodala je Spironetti.

Iako je u aprilu prethodne godine posjetila Crnu Goru, novinarka je odlučila da se vrati ponovo u želji da istraži državu koja je, kako je kazala, veoma zanimljiva.

Ona je navela da je apsolutno impresionirana bogatstvom zemlje, pejzažom, kulturom, kao i hranom.

„Dakle, ovo je apsolutno nevjerovatno, i nadam se da će naši čitaoci u Velikoj Britaniji to cijeniti“, saopštila je Spironetti.

Ona je imala priliku da obiđe Bokokotorski zaliv i Tivat, kao i da uživa u hotelu Regent Porto Montenegro u okviru kojeg je isprobala razne crnogorske specijalitete.

Elena Ljiljanić iz hotela Regent Porto Montenegro kazala je da su sa velikim zadovoljstvom dočekali Spironetti, koja piše za Food and Travel magazin.

„Naime, naša strateška odrednica je da Crnu Goru, odnosno Tivat i Boku kotorsku, a takođe i Balkan u međunarodnim vodama, a pogotovo medijima, pozicioniramo kao gastronomsku destinaciju“, rekla je Ljiljanić.

Ona je saopštila da naša zemlja sa predivnom hranom, velikim brojem lokalnih proizvođača, ukusima koji nijesu zaboravljeni, autentičnom recepturom koja slika istorijske prilike na ovim prostorima sa preko 65 malih vinarija, zaslužuje da bude pozicionirana kao gastronomska destinacija.

„Kada je riječ o saradnji sa NTO kako na ovim projektima, tako i na drugim to nam je negdje od izuzetne važnosti iz razloga što smo nekad potpuno koplementarni sa aktivnostima. Svi smo na istom zadatku u smislu promocije Crne Gore kao kvalitetne, luksuzne i destinacije za aktivni odmor, kao i mom senzibilitetu najbliže kvalitetne gastronomske destinacije sa izuzetnim identitetom“, navela je Ljiljanić.

Vlasnik restorana Ćatovića Mlini, Lazar Ćatović, kazao je da je zadovoljan realizacijom i dinamikom takvih projekata, a posebno važnim smatra segment turističke ponude Crne Gore koji se odnosi na gastronomiju.

„Saradnja sa NTO je uvijek bila odlična i spremni smo da i u narednom periodu podržimo slične projekte. U narednom periodu, posredstvom NTO, imaćemo priliku da ugostimo influesere i glumce iz Srbije i drago mi je što ćemo im predstaviti gastronomsku ponudu našeg restorana, ali i prelijepi ambijent po kojem smo prepoznatljivi“, rekao je Ćatović.

Spironetti trenutno boravi u Podgorici gdje će posjetiti vinariju Garnet i porodicu Jablan u Rvašima, koja se bavi proizvodnjom meda, a predviđena je i posjeta maloj lokalnoj vinariji Radević, gdje će poslednjeg dana uživati u degustaciji crnogoskog vina.

Pored gastronomske ponude destinacije, Spironetti će imati priliku i da posjeti kulturno istorijske znamenitosti i prirodne ljepote Skadarskog jezera i Virpazara.

Food and Travel je vodeći gastronomski magazin u Velikoj Britaniji, sa 25-godišnjim iskustvom, koji je posvećen čitaocima koji vole lukuz, putovanja, hranu i vina. Taj nagrađivani magazin sa svakim izdanjem vodi čitaoce na kulinarsko putovanje, a ovom prilikom će uvrstiti i Crnu Goru kao araktivnu gastronomsku destinaciju. S obzirom na značajan broj čitalaca, objava u ovom prestižnom listu imaće pozitivan efekat na promociju Crne Gore u Velikoj Britaniji.

Podršku u organizaciji studijske posjete Spironetti dale su i lokalne turističke organizacije Tivta, Kotora, Budve i Podgorice, hoteli Regent Porto Montenegro, The Chedi, Palas Petrovac, kao i hotel Ramada.

