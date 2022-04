Novi nosioci žiga Dobro iz Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekstra djevičansko, djevičansko i maslinovo ulje sa kantarionom, pod brendom Barsko zlato kompanije Barska uljara, te suvi goveđi ramstek i ovčiji narezak bjelopoljskog Meso-prometa, novi su nosioci kolektivnog žiga Dobro iz Crne Gore.

Savjet za dodjelu žiga Dobro iz Crne Gore, na današnjoj sjednici, odlučio je i da se produži pravo na njegovo korišćenje za još osam proizvoda kompanije Meso-promet iz Bijelog Polja i konzumna jaja Agro Monta iz Nikšića.

Privredna komora (PKCG) žigom Dobro iz Crne Gore označava kvalitetne domaće proizvode.

“Resorni tehnički komiteti su se, na osnovu detaljnog uvida u dokumentaciju kao i obilaskom proizvodnih pogona, uvjerili u kvalitet kandidovanih proizvoda i implementiranost standarda, a u obzir su uzete i izgrađena tržišna pozicija kompanija, marketing strategije koje primijenjuju, osvojene nagrade i priznanja”, navodi se u saopštenju PKCG.

Na sjednici je načelno usvojen Plan aktivnosti na projektu Dobro iz Crne Gore u ovoj godini.

“U cilju promocije domaćih proizvođača koji su nosiociž, a samim tim i afirmacije kvaliteta domaćih proizvoda i usluga, te kako bi sam projekat Dobro iz Crne Gore učinili vidljivijim u ovoj godini planiramo da stavimo fokus na promotivne aktivnosti”, saopšteno je sa sjednice.

U projektu će se više pažnje posvetiti internet komunikaciji, edukaciji i promociji.

Sjednicu je vodila predsjednica PKCG, Nina Drakić, a u radu su, pored članova učestvovali predsjednici tehničkih komiteta Božidarka Marković, Nataša Mirecki i Miomir Jovanović i direktor Sektora za marketing u PKCG, Novica Bulatović.

Dobro iz Crne Gore je projekat vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda koji realizuje Privredna komora, a baziran je na rezultatima analiza o robnoj razmjeni Crne Gore sa inostranstvom u kojima je konstatovan veliki, kontinuirani i rastući spoljnotrgovinski deficit u razmjeni roba i usluga.

“Takvi trendovi su prisutni i u onim segmentima, prvenstveno u proizvodnji hrane, u kojima Crna Gora posjeduje bogate prirodne resurse i dugu tradiciju proizvodnje koja je im je dala specifična obilježja i učinila ih autohtonim proizvodima”, navodi se u saopštenju.

Osnovni cilj registrovanja kolektivnog žiga Dobro iz Crne Gore je prepoznatljivost, kvalitet i uspješan plasman crnogorskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

“Svim aktivnostima se želi na posredan način uticati na domaće proizvođače da prihvate kriterijume međunarodnog tržišta, podignu nivo kvaliteta proizvoda i učine poslovanje ekonomičnijim kako bi, konkurentnim cijenama i kvalitetom, uspješno parirali uvoznim proizvodima na domaćem tržištu i učvrstili put ka izvozu”, rekli su iz PKCG.

Za ostvarivanje tog cilja neophodno je, kako smatraju, uticati na podizanje nivoa znanja u oblasti marketinga i uvođenje odgovarajućih standarda.

Pravo korišćenja žiga Dobro iz Crne Gore ima 19 kompanija za 80 proizvoda.

