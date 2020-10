Nova Vlada razmotriće dodatnu pomoć

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iako nova Vlada nije konstituisana, njen mandatar Zdravko Krivokapić formirao je tim koji se bavi ekonomskim pitanjima, a jedan od prvih zadataka pomenutog tima, biće revidiranje Trećeg paketa pomoći privredi, koji je donijela prethodna Vlada.

Da je tim za ekonomska pitanja formiran, potvrdio je i Krivokapić, koji je saopštio da se, između ostalog bave budžetom za narednu godinu.

Pored budžeta, fokus je i treći paket mjera, s obzirom da zbog pandemije koronavirusa u Crnoj Gori, mnogi privrednici imaju problema sa poslovanjem.

Prema saznanjima Dnevnih novina, cilj nije izrada novog paketa mjera, već revidiranje postojećeg, kako bi se našao način za dodatnom pomoći malim preduzetnicima, pogotovo u gradovima u kojima je, zbog velikog broja zaraženih, došlo do obustave rada u više sektora.

Vlada je privredu pomogla sa tri paketa podrške.

Posljednji, koji je vrijedan 1,22 milijarde EUR, pokriva period od četiri godine. Paket za najugroženiji turistički sektor sadrži smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na usluge hrane i pića sa 21 na sedam odsto na godinu, subvencionisanje kamatnih stopa na reprogram kredita kod banaka i Investiciono razvojnog fonda (IRF), subvencije za izdavaoce privatnog smještaja, povoljnije kredite za likvidnost.

U trećem ekonomskom paketu za IT sektor su predviđene olakšice za početak poslovanja start up-ova koji su oslobođeni poreza do pet godina, umanjenje poreze i doprinose za zapošljavanje do 50 odsto u inovacionoj djelatnosti, oslobađanje poreza i doprinosa za rad na inovativnim projektima, oslobađanje poreze na dobit u stoprocentnom iznosu za reinvestiranje u projekte i za ulaganje u startapove i fondove za finansiranje inovativnih projekata, kao i za donacije naučno-istraživačkim institucijama.

Predviđeno je umanjenje poreza na nepokretnost za izgradnju infrastrukture za inovacionu djelatnost i uspostavljanje Fonda za inovacije.