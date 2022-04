Nova kampanja Ministarstva kapitalnih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija pokrenulo je ove sedmice novu kampanju pod sloganom Prijavi korupciju, nema nedodirljivih.

“Ideja kojom smo se vodili ima za cilj razbijanje svih monopola, sprega i mogućih nedozvoljenih uticaja između različitih političkih i menadžerskih struktura”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo će svim upravama i kompanijama nad kojima obavlja nadzor, uputiti zahtjev da na veb sajtovima i oglasnim tablama istaknu poziv sa e-mail adresom: [email protected], na koji se mogu prijaviti korupcija, ali i sve ostale zloupotrebe u kompanijama, upravama i ustanovama nad kojima ovaj Vladin resor obavlja nadzor.

“Ovo je, inače, treća kampanja Odjeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva u proteklih 15 mjeseci rada. Prethodne dvije kampanje sprovedene su pod sloganima Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru i Ćutanje nije zlato”, rekli su iz Ministarstva.

Odjeljenje je u dosadašnjem radu tužilačkim organizacijama u Crnoj Gori dostavilo 15 informacija o mogućem postojanju krivičnih djela.

Odjeljenje za borbu protiv korupcije je dio Ministarstva kapitalnih investicija u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na suzbijanje korupcije, integritet i lobiranje uz primjenu međunarodnih standarda.

“Ukoliko postoji minimum sumnje u koruptivne radnje ili druge zloupotrebe, u bilo kojem dijelu resora Ministarstva, Odjeljenje je dužno da reaguje na suzbijanju tih pojava”, zaključuje se u saopštenju.

