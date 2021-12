Nije bilo propusta prilikom kontrole poslovanja MFI Monte Kredit

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) nije napravila bilo kakav propust prilikom kontrole poslovanja i izricanja mjera prema mikrokreditnoj finansijskoj instituciji, Monte Kredit, saopštio je guverner vrhovne monetarne institucije, Radoje Žugić.

On je u odgovoru na otvoreno pismo lidera Pokreta za promjene (PzP), Nebojše Medojevića, kazao da CBCG kontroliše poslovanje mikrokreditnih finansijskih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje tih institucija.

„U vezi sa navodima iz otvorenog pisma gospodina Medojevića, ukazujemo da je CBCG, u decembru 2019. godine, izvršila kontrolu mikrokreditne finansijske institucije Monte Kredit. Tom prilikom, utvrđene su nepravilnosti i izrečene mjere za njihovo otklanjanje“, naveo je Žugić u odgovoru.

MFI Monte Kredit je, kako je rekao, preduzela aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti i pristupila izvršenju izrečenih mjera, što CBCG u kontinuitetu prati i kontroliše.

„Zbog zakonom utvrđene povjerljivosti dokumenata iz postupka kontrole, CBCG se ne može detaljnije izjašnjavati po pitanju predmetne kontrole, ali obavještava javnost da nije napravljen bilo kakav propust prilikom kontrole poslovanja i izricanja mjera prema pomenutoj MFI“, rekao je Žugić.

On je kazao da se, po pitanju „neosnovane naplate kamate“, na koju ukazuje Medojević, nijedan od klijenata te MFI nije obratio CBCG u vezi sa tim navodima.

„Ukazujemo i da CBCG u obavljanju svih svojih ovlašćenja postupa odgovorno i posvećeno, pa tako i u odnosu na zaštitu potrošača korisnika finansijskih usluga“, rekao je Žugić.

On je kazao da, u prilog navedenom, ukazuje da je CBCG u postupku neposredne kontrole ocjene usklađenosti poslovanja te MFI sa propisima kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, utvrdila nepravilnosti i naložila njihovo otklanjanje.

„Postupajući po nalogu CBCG, MFI Monte Kredit je izvršila povraćaj nezakonito naplaćenih naknada neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita u iznosu od skoro 110 hiljaa EUR, čime je obeštećeno 6,56 hiljada klijenata. Istovremeno, zbog utvrđenih nepravilnosti, CBCG je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ove MFI i njenog odgovornog lica“, rekao je Žugić.

Dodatno, CBCG je, u cilju olakšavanja komunikacije i efikasnijeg rješavanja prigovora potrošača korisnika finansijskih usluga, uspostavila alternativni kanal komunikacije.

„S tim u vezi, CBCG i ovom prilikom poziva sve potrošače korisnike finansijskih usluga, pa i klijente MFI Monte Kredit, da ukoliko smatraju da je povrijeđeno njihovo pravo, to prijave CBCG koja će, kao i do sada, postupiti u skladu sa njenim nadležnostima utvrđenim zakonom“, naveo je Žugić.

CBCG, kako se zaključuje, u kontinuitetu uspješno realizuje sve funkcije u skladu sa zakonom, što dokazuju i ocjene relevantnih međunarodnih subjekata, pa ovakvi i drugi slični navodi mogu dovesti u zabludu klijente finansijskih institucija.

