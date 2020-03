Neophodna konkretizacija ekonomskih mjera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država bi konkretizacijom ekonomskih mjera za smanjenje negativnih posljedica epidemije koronavirusa, sa jasno utvrđenim rokovima, trebalo da pomogne privredi, kojoj u protivnom prijeti stagnacija i munjevit sunovrat, saopštio je predsjednik partije Biram Crnu Goru, Radomir Novaković.

„Ovo je kriza koja ne dozvoljava postojanje povlašćenih i izuzetih. Teret moraju snositi svi, pri čemu, kao društvo, moramo voditi računa o socijalno ranjivim kategorijama kojima ova situacija dodatno komplikuje i onako težak“, naveo je Novaković u saopštenju.

On smatra da bi se trebalo „okrenuti oko sebe“ i vidjeti šta su na polju suzbijanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa na ekonomije, do sada preduzele druge države.

Novaković je kazao da bi njemačka Vlada trebalo da sjutra usvoji paket mjera za pomoć građanima i preduzećima, vrijedan 600 milijardi EUR, koji podrazumijeva hitan rebalans budžeta za ovu godinu, ali i novo zaduženje.

„Cilj tog programa je zaštita malih i srednjih preduzeća, ali i zanatlija, pri čemu će država na sebe preuzeti dio plata zaposlenih u privatnom sektoru. Njemačka država je otišla toliko daleko da je predvidjela čak zaštitu zakupaca lokala, ali i stanara koji neko vrijeme neće morati da plaćaju stanarinu, čime socijalno odgovorno spašavaju građane od mogućih iseljenja. Dug se naravno ne oprašta, samo će biti odložen za kasnije“, naveo je Novaković.

On je dodao da će samostalni preduzetnici i male firme sa najviše pet zaposlenih dobiti jednokratnu pomoć do devet hiljada EUR za tri mjeseca, a one sa maksimum deset zaposlenih do 15 hiljada EUR. One bi s tim novcem trebalo da pokriju primarno fiksne izdatke, poput zakupa prostora i održavanja infrastrukture.

Biram Crnu Goru je, slijedeći primjere dobrih praksi i snažnih ekonomija u regionu i širom Evrope, predložila nekoliko mjera koje bi Vlada trebalo da usvoji po hitnom postupku.

Novaković je kazao da bi trebalo uspostaviti svakodnevno ažuriranje i objavljivanje sklopljenih ugovora javnih nabavki na državnom i lokalnom nivou, ali i planirati preraspodjelu budžetskih stavki u cilju spašavanja postojećih radnih mjesta u privrednom sektoru, kao i podsticaj domaćim proizvođačima u sektorima potrebnim za prevazilaženje krize nastale usljed epidemije koronavirusa.

„Potrebno je striktno definisati rok moratorijuma na plaćanje komunalnih usluga, te što skorije pribjeći izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima, u cilju izmjene sistema naplate odvoza otpada građanima i preduzećima“, naveo je Novaković.

On je dodao da bi Ministarstvo finansija trebalo da obezbijedi odlaganje plaćanja poreza na dodatu vrijednost, kao i doprinosa na najmanje šest mjeseci, za preduzeća iz sektora koji su direktno pogođeni, kao što su turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti i transport.

„Neophodno je i odlaganje plaćanja najamnina prostora svim sektorima koji nemaju mogućnost rada, kao i naplate komunalnih taksi i drugih parafiskalnih nameta za ugrožene sektore“, rekao je Novaković.

On smatra da se u saradnji sa komercijalnim bankama mora obezbijediti sufinansiranje ili odgoda otplate kredita za srednja i mala preduzeća, kao i za pojedince koji ostaju bez posla.

„Država bi trebalo da se obaveže na subvencioniranje plaćanja kamate i nakon perioda odgode za sva mala i srednja preduzeća iz pogođenih sektora“, saopštio je Novaković.

On je naveo da banke moraju poštovati preporuku Centralne banke, kao glavnog regulatora na tržištu kapitala, ali i samoinicijativno pomoći građanima i državi, tako što će, po uzoru na Mađarsku, sve građane i preduzeća osloboditi do kraja godine otplata rate kredita.

„Država u saradnji s komercijalnim bankama mora obezbijediti dodatna i povoljna kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća i firme iz ugroženih sektora u cilju smanjivanja otpuštanja radnika, odnosno bankrota“, kazao je Novaković.

On smatra da bi svima koji ostanu bez posla treba obezbijediti odlaganje plaćanja kućnih režija, kao i finansijsku podršku za osnovne životne potrebe, najkraće do kraja godine.

„Postupke legalizacije objekata u svim lokalnim zajednicama treba obustaviti do trenutka stabilizacije socio-ekonomskih prilika u zemlji, a svim građanima treba obezbijediti punu zdravstvenu zaštitu do kraja godine“, rekao je Novaković.

On je saopštio da poslodavac u privatnom sektoru, kojem je država omogućila neki vid pomoći, ne smije otpuštati radnika, a svaki ugovor na određeno mora biti produžen minimalno do kraja godine.

„Slijedimo pozitivne primjere, radimo na sebi i razvijajmo ekonomiju Crne Gore. Bez ekonomski snažnih i društveno odgovornih poslodavaca neće biti ni zadovoljnih radnika, pa ni snažne privrede. Udružimo snage radi zajedničkog dobra“, poručio je Novaković.