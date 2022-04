Nedjeljom 50 odsto veći promet na pumpama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet na benzinskim stanicama nedjeljom je u odonsu na radne dane veći u prosjeku oko 50 odsto, saopštio je predstavnik Udruženja naftnih kompanija Crne Gore, Boris Spalević.

On je portalu RTCG kazao da se od standardnih životnih namirnica, najviše kupuju kafa za ponijeti, kroasani, slatkiši, grickalice, voda i konzervirana hrana.

Na osnovu izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini predviđeno je da se nedjeljom i praznicima kupovina može obavljati u apotekama, specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, sredstava za zaštitu biljaka ili pogrebne opreme, benzinskim stanicama i prodavnicama za kupovinu na malo u okviru benzinskih stanica.

“U odnosu na radne dane, promet na benzinskim stanicama nedjeljom je veći u prosjeku oko 50 odsto, u gradskim naseljima je i veći, dok je van gradskih zona taj promet sličan kao i u ostalim danima”, kazao je Spalević.

To prvenstveno, kako je naveo, zavisi od lokacije same benzinske stanice, prenosi portal RTCG.

Od standardnih životnih namirnica koje građani najviše kupuju su uglavnom kafa za ponijeti, kroasani, slatkiši, grickalice, voda, konzervirana hrana i čokolade.

“Nema pravila, kupuju se i cigarete ili neke sitnije potrebštine, dok i to zavisi od perioda godine, tako da su ljeti najtraženiji sladoledi i sokovi, a zimi pelet, više antifrizi i tečnosti za stakla protiv zamrzavanja”, naveo je Spalević.

On je rekao da su prodavnice na bezinskim pumpama proširile asortiman proizvoda.

“Sve benzinske stanice su proširile asortiman i to je trend u cijelom svijetu, pa se nadamo da će benzinske stanice u budućnosti imati sve veću ponudu, od pripremljene hrane, sendviča, peciva do izdavanja prostora za održavanje poslovnih sastanaka i slično”, zaključio je Spalević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS