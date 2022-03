Najpovoljnija ponuda bjelopoljske firme Elas

Podgorica, (MINA-BUINESS) – Bjelopoljska kompanija Elas dostavila je najpovoljniju ponudu po javnom oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Ober u Bijelom Polju.

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu Zakona o koncesijama i rang liste, koju je 15. marta utvrdila Tenderska komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja po tom oglasu, donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.

“Shodno članu Zakona o koncesijama odluka i izbor najpovoljnije ponude dostavlja se ponuđačima i objavljuje se na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija kao nadležnog organa”, navodi se u saopštenju.

Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, kako se dodaje, ponuđači mogu da izjave žalbu Komisiji za koncesije Crne Gore u roku od 15 dana od dostavljanja odluke.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 23. decembra prošle godine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imala su domaća ili strana preduzeće ili druga pravna lica, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Iz Ministarstva je objašnjeno da se, kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrednovao sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana, efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

