Najava većeg snabdijevanja spustila cijene nafte prema 117 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skliznule su u petak na međunarodnim tržištima prema 117 USD, nakon što su vodeći proizvođači najavili da će blago povećati snabdijevanje u idućim mjesecima.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 42 centa u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 117,19 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 40 centi nižoj cijeni, od 116,47 USD, prenosi Hina.

Podršku cijenama pružio je podatak vlade u Vašingtonu da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prošle sedmice pale 5,1 milion barela, znatno više nego što se očekivalo, a smanjene su i zalihe benzina, naglasivši tijesno snabdijevanje.

Trgovci su se usresredili na najavu članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika da će u julu i avgustu povećati snabdijevanje za 648 hiljada barela dnevno, 200 hiljada više no što su bili planirali.

Izvori su rekli da se OPEC+ sprema da poveća proizvodnju kako bi nadoknadio smanjeno snabdijevanje iz Rusije zbog sankcija.

Analitičari smatraju da povećanje neće riješiti problem slabog snabdijevanja, a dodatni je problem i što nova kvota obuhvata i Rusiju, uprkos smanjenoj proizvodnji i suzdržanosti kupaca, što upućuje na zaključak da grupa neće uspjeti na tržište da plasira planiranu količinu.

“OPEC+ će vjerovatno uprkos tome na tržište plasirati znatno manje nafte nego što je dogovoreno, što znači da neće osigurati priželjkivanu pomoć”, smatra analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch.

Neki, međutim, pad cijena smatraju korekcijom nakon snažnog rasta u četvrtak.

“Mislim da je pad cijena tehničke prirode, nakon skoka poslije sastanka OPEC+”, rekao je Jeffrey Halley iz brokerske tvrtke OANDA.

Značajniji pad zakočio je jačanje potražnja nakon što su Šangaj i Peking ove sedmice ukinuli stroge mjere suzbijanja zaraze koronavirusom. Kineska vlada najavila je podršku ekonomiji kako bi se što prije oporavila od posljedica strogih epidemioloških ograničenja.

OPEC je odvojeno objavio da je barel referentne korpe nafte njegovih članica u četvrtak koštao 114,62 USD, što znači da je pojeftinio 2,45 USD u odnosu na prethodni radni dan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS