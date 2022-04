Nagradili najbolje ideje za održivi regionalni razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja nagradilo je tri najbolja rada na konkursu Nove ideje za održivi regionalni razvoj Crne Gore.

Iz Ministarstva su kazali da je politika regionalnog razvoja Crne Gore zakonski i strateški uobličena još 2011. godine, ali da socio-ekonomski indikatori jasno ukazuju na postojanje velikih razlika u razvijenosti jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i novom zapošljavanju.

“U cilju intenziviranja aktivnosti koje mogu doprinijeti ravnomjernom regionalnom razvoju, Ministarstvo je početkom marta raspisalo nagradni konkurs Nove ideje za održivi regionalni razvoja Crne Gore, a na osnovu utvrđenih kriterijuma nagrađena su tri najbolja rada”, navodi se u saopštenju.

Od učesnika konkursa se očekivalo da kroz analizu primarnih i sekundarnih izvora, kao i kroz analizu najbolje uporedne prakse, predlože i obrade jednu ili više reformskih mjera, kojima se prevazilazi neki od izazova na polju regionalnog razvoja u Crnoj Gori.

“Cilj konkursa je bio da se mladi talentovani ljudi uključe u kreiranje javnih politika koje mogu doprinijeti ravnomjernom razvoju svih jedinica lokalne samouprave, sa fokusom na osmišljavanje mehanizma podrške koji bi uticali na ubrzanje dinamike razvoja”, dodaje se u saopštenju.

Na konkurs su pristigle 33 prijave, a kao najbolji ocijenjen je rad studenta treće godine osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG), Stevana Đurića.

Drugu nagradu na konkursu dobio je student doktorskih studija na Univerzitetu Mediteran, Stefan Aleksić, a treću Nemanja Popović, koji je na master studijama Ekonomskog fakulteta UCG.

Komisija koju je formiralo Ministarstvo odabrala je tri najbolja eseja koja su nagrađena sa 1,5 hiljada EUR, hiljadu EUR i 500 EUR.

Ministarstvo se zahvaljuje svim učesnicima konkursa koji su na ovaj način dali izuzetan značaj u kreiranju javnih politika koje doprinose napretku Crne Gore.

