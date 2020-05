Nada u oporavak potražnje podigla cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 29 USD, zbog ublažavanja mjera zaštite od koronavirusa u nekim evropskim i azijskim zemljama, ali i u nekim američkim saveznim državama.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 2,2 USD na 29,22 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,95 USD višoj cijeni, od 22,34 USD, prenosi Hina.

Italija, Španija, Nigerija i Indija, zajedno s Ohajom i još nekim saveznim američkim državama, dozvolile su nekim radnicima povratak na posao i otvorile gradilišta, parkove i biblioteke.

“Oporavlja se i saobraćajni promet u većem dijelu Sjedinjenih Američkih Država (SAD)”, naveli su u bilješci klijentima analitičari RBC Capital Marketsa.

Švajcarska banka UBS procjenjuje da će ublažavanje ograničenja pomoći uspostavljanju ravnoteže ponude i potražnje na naftnom tržištu u trećem tromjesečju.

Predviđaju i manjak u snabdijevanju do četvrtog tromjesečja, procjenjujući da će cijene nafte na londonskom tržištu do kraja godine porasti na 43 USD, odnosno na 55 USD do sredine 2021. godine.

“Procjene za ovu i narednu godinu sve su bolje. Potražnju bi trebalo da podrži oporavak globalne ekonomije”, kazao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

U investicionoj banci Morgan Stanley smatraju da je prekomjerno snabdijevanje na globalnim tržištima vjerovatno dostiglo vrhunac i da bi kriza sa skladišnim prostorom mogla da se smanji.

U aprilu su svjetska potražnja i cijene ipak zabilježile najveći gubitak u istoriji trgovanja, a oporavak će vjerovatno biti spor jer se avio-saobraćaj neće tako skoro obnoviti.

Pažnja se sada okreće sedmičnim izvještajima o američkim zalihama. Analitičari su u Reutersovoj preliminarnoj anketi prognozirali da će pokazati rast zaliha 15. sedmicu zaredom.

Odvojeno je OPEC objavio da je cijena barela referentne korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak iznosila 18,36 USD, što znači da je porasla 1,84 USD u odnosu na prethodni trgovinski dan.