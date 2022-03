Mlijeko će donirati ili prosipati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvođači mlijeka danas će, kao što su i najavili, obustaviti isporuku prerađivačima, odnosno mljekarama i sirarama.

Prekid isporuke će, kako su kazali Danu, najvjerovatnije biti sve dok se ne nađe rješenje za mljekarski sektor, jer oni po sadašnjim cijenama ne mogu proizvoditi, a da ne budu u gubitku.

Oni su saopštili da do dogovora oko predloga koji su dali nije došlo, jer prerađivači nijesu htjeli da podignu otkupnu cijenu, a trgovački lanci da smanje maržu.

Država je, kako su naveli, voljna da pomogne i prihvatljivi su joj zahtjevi proizvođača mlijeka.

Iako prekidaju isporuku, sa proizvodnjom mlijeka moraju nastaviti. Mlijeko će donirati ustanovama i građanima, a što ne uspiju da doniraju, prosipaće.

Stočar Milko Živković za Dan je rekao da su primorani na ovakav potez, jer prerađivači i trgovački lanci nemaju razumijevanja za proizvođače.

“Prinuđeni smo na ovaj korak, svjesni posljedica koje idu uz to. Mljekare i trgovački lanci nijesu pokazali volju da učestvuju u postizanju dogovora na racionalan i korektan način. Mi moramo prekinuti isporuku, a vrijeme trajanja isporuke zavisi od prerađivača i trgovačkih lanaca, jesu li voljni da izađu u susret kako bismo sačuvali mljekarski sektor. Ovo nije borba za zaradu, već za opstanak”, poručio je Živković.

On je naveo da će danas prekinuti isporuku, a da će dalji koraci zavisiti od dešavanja.

“Da li ćemo prosipati mlijeko, dati građanima besplatno, ili možda nastaviti isporuku, ne zavisi od nas, već od prerađivača i trgovačkih lanaca. Ako oni imaju pravilo poslovanja sa zaradom, mi tražimo poslovanje da opstanemo. Nije se pokazao nijedan trun dobre volje da se ovo riješi”, rekao je Živković.

Predstavnik Udruženja stočara iz Danilovgrada, Vlado Lakić, kazao je da ne mogu čekati novu vladu, već da sa sadašnjom hoće što prije sve da dogovore.

On je naveo da trgovački lanci nijesu problem, jer oni svakako maržiraju robu, već prerađivači koji će da podignu cijene prema marketima.

“Ispada da su prerađivači ugroženi, a oni hoće da podignu cijene prema trgovačkim lancima, kako bi podigli plate radnicima”, kazao je Lakić.

Na sastanku sa tri ministra sjutra, kako je naveo, očekuje da mu kažu mogu li pomoći i očuvati mljekarsku industriju ili ne mogu, pa da znaju da su prepušteni sami sebi i da vide šta im je raditi.

“Proizvodnju mlijeka moramo nastaviti, a mlijeko ćemo donirati. Već sam kontaktirao Crveni krst, Dom starih, Vojsku, ali su mi kazali da sve moraju preko tendera da nabavljaju. Mlijeko ćemo ponuditi svima, a što ne uspijemo donirati, prosipaćemo. Pozvaćemo građane da dođu na farmu i uzmu mlijeka”, rekao je Lakić.

Proizvođači traže da im se poveća otkupna cijena za deset centi, na 70 centi.

