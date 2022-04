Mjere Krivokapića i Spajića ugrozile likvidnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski avanturizam i opasno igranje premijera Zdravka Krivokapića i ministra finansija Milojka Spajića sa ionako slabašnim i kontaminiranim javnim finansijama, napravilo je velike probleme privredi i ugrozilo likvidnost, ocijenio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

„Prekomjerna potrošnja, posebno u javnom sektoru, zavisnost od uvoza, kolaps domaće proizvodnje i izvoza, adminsitrativno miješanje države u tržište rada, rastuća inflacija, ekstremno visoki dug, rast nezaposlenisti, kriza likvidnosti i rast kamata na dug države, ukazuju da su javne finansije bolesne i da je efekat mjera Krivokapića i Spajića toksičan i gura zemlju ka bankrotu“, naveo je Medojević u saopštenju.

Prema njegovim riječima, politički diletantizam i ljubav prema foteljama Krivokapića i Spajića, doveli su privredu u krizu likvidnosti.

„Zarade u februaru nijesu obračunate ni isplaćene za 35,8 odsto zaposlenih. Uprkos drastičnim mjerama pritisaka na privatna preduzeća, uvođenje kamata na neisplaćene, a obračunate zarade, ukidanje plaćanja poreza na dobit na šest rata i svakodnevno malteretiranje od Uprave prihoda i carina (UPC), broj isplaćenih zarada nikako da se približi onome prije početka implementacije ovog eksperimenta“, tvrdi Medojević.

On je rekao da je u decembru prošle godine predato preko 161 hiljade obrazaca IOPPD sa obračunatim zaradama, a da je prosječna bruto zarada bila 720 EUR.

„U februaru ove godine, nakon svih pritisaka UPC, poslodavci su obračunali zarade za samo 136,57 hiljada zaposlenih. Prosječna bruto zarada je bila 752 EUR. U januaru plate nije primilo nešto preko 58 hiljada zaposlenih, koji su je primili u decembru prošle godine“, naveo je Medojević.

On je dodao da u fabruaru platu nije primilo 25 hiljada zaposlenih u privatnom sektoru.

„Dva mjeseca nakon primjene ovog samoubilačkog plana, od 212,96 hiljada registrovanih, za samo njih 136,57 hiljada poslodavci su predali IOPPD obrasce za obračun zarada, što ne znači da je toliko zarada i isplaćeno“, poručio je Medojević.

Prema tvrdnjama Medojevića, za januar i februar ove godine naplaćeno je prihoda od poreza na prihode fizičkih lica 1,14 miliona EUR ili 7,6 odsto manje od plana.

On je dodao da je 9,27 miliona EUR ili 22,7 odsto manje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) od plana.

Medojević je saopštio da Vlada ovim programom istiskuje likvidnost iz privrede prema budžetu i zaposlenima i vještački podiže potrošnju iza koje ne stoji realna vrijednost niti produktivnost.

„Vlada se hvali povećanom naplatom prihoda, ali građani moraju da znaju da je to uglavnom posljedica drastičnog porasta cijena goriva i druge robe koju uvozimo, pa samim tim i 15 miliona EUR veća naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) za prva dva mjeseca od plana“, precizirao je Medojević.

On smatra da su građani ti koji su kroz povećane cijene goriva, transporta, hrane, ljekova i druge robe i usluga, „finansirali kampanju partije Fotelje sad”.

„Zato je i inflacija za prva dva mjeseca ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, frapantnih 5,9 odsto. Država nije igračka da je date djeci da se igraju. Država je je ozbiljna stvar“, zaključio je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS