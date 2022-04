Mjere dodatne podrška za sektor stočarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uvodi privremenu mjeru intervencije na tržištu u sektoru stočarstva, u cilju stabilizovanja dohotka poljoprivrednih proizvođača i pomoći u distribuciji, odnosno nabavci inputa, zbog situacije u Ukrajini.

Privremena mjera se odnosi na sektore svinjarstva, govedarstva (krave i priplodne junice), koka nosilja i proizvodnje pilećeg mesa.

“Podrška se daje cilju stabilizovanja dohotka poljoprivrednih proizvođača i pomoći u distribuciji – nabavci inputa, kod kojih je usljed situacije izazvane krizom u Ukrajini došlo do značajnog povećanja cijena inputa za proizvodnju hrane, a radi opstanka poljoprivrednih gazdinstava i nastavka proizvodnje”, objasnili su iz Ministarstva.

Ministarstvo je odlučilo da se proizvođačima koji imaju navedene probleme dodijeli podrška dohotku.

Proizvođačima koji drže suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi dodjeljuje se podrška u iznosu od 50 EUR po registrovanom grlu, a onima koji su ostvarili premije po grlu za krave i priplodne junice u iznosu od 20 EUR po registrovanom grlu.

Proizvođačima pilećeg mesa dodjeljuje se podrška od 18 centi po komadu pileta za jedan turnus u ovoj godini, a držaocima koka nosilja 35 centi po koki nosilji.

Bliži uslovi i postupak za dodjelu pomoći u sektorima koka nosilja i proizvodnje pilećeg mesa, utvrđeni su javnim pozivom koji je raspisalo Ministarstvo i koji se nalazi na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-pomoci-registrovanim-proizvodjacima-pileceg-mesa-tov-brojlera-i-drzaocima-koka-nosilja.

