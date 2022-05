Litvanci zainteresovani da investiraju u solarnu energiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitori iz Litvanije zainteresovani su za ulaganje u Crnu Goru, naročito u oblast solarne energije, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Potpredsjednik PKCG Pavle D. Radovanović razgovarao je sa počasnom konzulkom Crne Gore u Litvaniji, Daivom Perevičiene, i direktorom European City Estates, Dejanom Mansfeld-Rupnikom, o mogućnostima investiranja u određene sektore crnogorske ekonomije, prije svega u energiju iz obnovljivih izvora i nekretnine.

“Tokom sastanka je ocijenjeno da postoji veliko interesovanje litvanskih investitora za Crnu Goru, naročito u oblasti solarne energije. U uslovima sve skuplje energije na tržištu zbog aktuelnih kriznih dešavanja, oni su zainteresovani za ulaganje u izgradnju više solarnih elektrana snage nekoliko megavata”, navodi se u saopštenju PKCG.

Takođe je bilo riječi o mogućnostima izgradnje poslovnih objekata.

“Uspostavljanje redovne avio-linije između dvije države doprinijelo bi značajno čvršćem povezivanju njihovih biznis zajednica”, ocijenjeno je na sastanku.

Perevičiene je najavila posjetu delegacije litvanskih privrednika Crnoj Gori na jesen, kada bi mogao biti organizovan poslovni forum dvije zemlje.

Radovanović je upoznao sagovornike sa radom PKCG, apostrofirajući partnerstvo koje baštini sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou.

Komora je, kako je saopšteno, na raspolaganju svim kompanijama koje žele da razviju biznis ideje i projekte u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS