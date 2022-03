Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije su u Budvi državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu protiv M.P. (36) iz Podgorice zbog sumnje da je utajio poreze i doprinose.

„M.P. je, sumnja se, od 1. januara 2020. do 31. decembra prošle godine, kao izvršni direktor podgoričkog preduzeća Fab Petrol, u namjeri da sebi pribavi korist i djelimično izbjegne plaćanje poreskih obaveza prema državi, počinio djelo koje mu se stavlja na teret”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da je on u poreskim prijavama prikazivao manji promet robe u odnosu na onaj koji je stvarno ostvaren, na osnovu kojih podataka je obračunavao manju poresku obavezu prilikom prodaje više stanova u naselju Bečići.

On je na taj način za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 130,1 hiljadu EUR i u istom iznosu oštetio budžet Crne Gore.

„Aktivnostima budvanske policije koje su sprovođene tokom prošle godine na objektu čija je gradnja započeta tokom 2020. godine, došlo se do saznanja da je investitor Fab Petrol, u toku izgradnje objekta vršio prodaju stambenih jedinica, te zaključivao predugovore i ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, naplaćivao djelimično ili u cjelini iznos nepokretnosti i naplaćivao avanse”, dodaje se u saopštenju.

Nastale obaveze obračunavanja poreza na dodatu vrijednost, kako se zaključuje, nije evidentirao u poreskim prijavama.

